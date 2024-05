Mocny apel Podolskiego do dziennikarzy. “Nie szastajcie moim nazwiskiem”

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Górnik Zabrze na drodze do zmiany właściciela

Lukas Podolski jest mocno zaangażowany w życie Górnika Zabrze. Legendarny napastnik walczy także o lepszą przyszłość 14-krotnego mistrza Polski i ma olbrzymie poparcie wśród fanów. Z tego powodu jego nazwisko często łączone jest ze zmianą właściciela klubu przez polskich dziennikarzy.

Po wyborach prezydenckich w Zabrzu i zmianie władzy wydaje się, że temat prywatyzacji Górnika Zabrze ruszy do przodu. W środę na łamach “Dziennika Zachodniego” Rafał Musioł przekazał, że obecnie faworytem do kupna klubu jest firma Zarys i “i takie rozwiązanie skłonny zaakceptować jest także Lukas Podolski” dodając, że napastnik ma mieć duże znaczenie przy końcowym rozstrzygnięciu.

Jednak to nie pierwszy raz, gdy w mediach padają podobne stwierdzenia. Dlatego Lukas Podolski postanowił publicznie odnieść się do tej sprawy w mediach społecznościowych. Napastnik zdecydowanie zareagował na post umieszczony na profilu “Kanału Sportowego” w serwisie “X”, który brzmiał: “Jest poparcie Lukasa Podolskiego, będzie transakcja?” i był połączony z linkiem do artykułu na temat prywatyzacji zabrzańskiego klubu.

– Dużo się teraz pisze i mówi o Górniku. Nowy właściciel, inwestorzy, prywatyzacja…Podolski dał like’a tu, Podolski powiedział to i tamto. Hej! Stop. To co mówi i pisze Podolski to mówię ja Łukasz Podolski, nikt inny! I jeśli coś powiem lub napiszę to będą to moje słowa a nie plotki dziennikarskie. Nie bawcie się i nie szastajcie moim nazwiskiem w waszych domysłach. Górnik jest zbyt ważny na plotki i wymyślanki! Moje słowo to będzie zawsze słowo, ale będzie moje, a nie w artykułach i domysłach. Walczymy o Górnika żeby było jak najlepiej – napisał Podolski w serwisie “X”.

