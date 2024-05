To już oficjalne, obrońca Warty Poznań przedłużył umowę

Warta Poznań opublikowała komunikat, w którym czytamy, że Kacper Przybyłko przedłużył kontrakt do końca czerwca 2025 roku. - Dobrze czuję się w tym klubie - powiedział 19-latek.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Warty Poznań

Kacper Przybyłko przedłużył umowę

Warta Poznań nie jest jeszcze pewna utrzymania w PKO Ekstraklasie. Seria niepomyślnych wyników sprawiła, że Zieloni znaleźli się w dolnej części tabeli, zmagając się z presją walki o utrzymanie. Klub w czwartek poinformował, iż Kacper Przybyłko przedłużył swój kontrakt do połowy 2025 roku.

Młodzieżowy reprezentant Polski przeniósł się do Warty latem 2023 roku z Wisły Kraków. Już na samym starcie sezonu 2023/24 zerwał więzadła krzyżowe. W minioną niedzielę wystąpił z Puszczą Niepołomice, spędzając na boisku 14 minut.

Prezes klubu, Artur Meissner podkreślił, że zawodnik zdążył potwierdzić swoje umiejętności i potencjał. – Zaproponowaliśmy nową umowę Kacprowi, bo wierzymy w to, że już wkrótce wróci do pełnej dyspozycji. Wierzymy w to, że najgorsze już za nim i po trudnym okresie nadal będziemy szli razem – dodał.

Kacper Przybyłko nie ukrywa satysfakcji. – Dobrze czuję się w tym klubie. Jestem po kontuzji, więc chcę skupić się przede wszystkim na ciężkiej pracy i dobudowaniu swojej formy w stu procentach, w miejscu, które znam, w którym się zaaklimatyzowałem i które jest dla mnie odpowiednie – wyznał.