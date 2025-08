Pogoń zaniepokojona sprawą Koulourisa. Robert Kolendowicz zabrał głos

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Koulouris kontuzjowany, zagra w przyszłym tygodniu?

Pogoń Szczecin z pewnością może mieć raczej mieszane odczucia co do pierwszych trzech spotkań w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Na inaugurację tej kampanii gracze Roberta Kolendowicza wyraźnie przegrali z Radomiakiem Radom. Tydzień później udało się już jednak pokonać Motor Lublin, ale w ostatnim meczu padł remis z Termalicą. Tym samym cztery punkty po trzech kolejkach to zbyt mało, aby walczyć o najwyższe cele.

Kibiców bardziej niepokoić może jednak sytuacja największej gwiazdy zespołu, a więc Efthymiosa Koulourisa. Grecki napastnik, który w poprzedniej kampanii został królem strzelców PKO Ekstraklasy usiadł w ostatnim meczu na ławce rezerwowych, a mówi się także o możliwym odejściu jeszcze tego lata. Głos w tej pierwszej sprawie zabrał na konferencji prasowej Robert Kolendowicz.

– Za dużo nie wiem. Obudził się rano i czuł ból. Nie był w stanie wystąpić w tym meczu. Po powrocie do Szczecina sprawdzimy wszystko. Dzisiaj dostał dzień wolny. Teraz jedzie na jeden dzień do żony i syna do Grecji. W następnym meczu chciałbym go mieć do dyspozycji, bo to bardzo ważny dla mnie i drużyny piłkarz – powiedział trener Pogoni Szczecin po meczu z Niecieczy.