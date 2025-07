SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Pogoń Szczecin chce zatrzymać Kostorza w zespole

Pogoń Szczecin w minionym sezonie otarła się o grę w eliminacjach europejskich pucharów. Piłkarze Roberta Kolendowicza przegrali jednak dwa najważniejsze mecze w kampanii 2024/25, a więc finał Pucharu Polski z Legią Warszawa, a także ostatni mecz z Jagiellonią Białystok. Niemniej plany na najbliższe dwanaście miesięcy są bardzo ambitne.

Do tej pory zespół ze Szczecina potwierdził kilka ciekawych ruchów do klubu, a kolejne mogą w najbliższym czasie dojść także do skutku. Z pewnością wzmocnieniem ofensywy będzie również Kacper Kostorz, który ma pozostać w Pogoni po powrocie z wypożyczenia do holenderskiej NAC Bredy, o czym poinformował Mateusz Janiak z „Przeglądu Sportowego”.

Kacper Kostorz w minionym sezonie rozegrał dla zespołu z Holandii w sumie 25 spotkań, w których zdobył trzy gole. W przeszłości ten ofensywny piłkarz występował m.in. w Legii Warszawa, Koronie Kielce oraz Miedzi Legnica. Dla Portowców ma na swoim koncie sześć spotkań. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-latka na 450 tysięcy euro.

Zobacz także: Wisła Kraków otrzymała ofertę za Rodado! Gwiazdor podejmie decyzję