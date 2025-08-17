Trzy gole w 10 minut. Pogoń została w szatni [WIDEO]

19:25, 17. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze to spotkanie 5. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W drugiej połowie goście wyraźnie podkręcili tempo i sięgnęli po zwycięstwo.

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze
Obserwuj nas w
Kasia Dzierżyńska / PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze: połowa dla gospodarzy, mecz dla gości

Obie drużyny do niedzielnego pojedynku przystępowały po przegranych w poprzedniej serii zmagań. Pogoń Szczecin nie poradziła sobie z Arką Gdynia (1:2), natomiast Górnik Zabrze musiał uznać wyższość Bruk-Betu Termaliki Nieciecza (0:1). To mogło sugerować, że na Stadion Miejski im. Floriana Krygiera obejrzymy starcie ekip, które od pierwszych minut będą walczyły o zwycięstwo.

Chociaż w premierowej odsłonie tego starcia nie padła ani jedna bramka, kibice nie mogli narzekać na brak emocji. Pogoń oddała łącznie dziesięć strzałów – po uderzeniu Juwary piłka trafiłą w słupek, natomiast próba Wahlqvista zatrzymała się na poprzeczce. Górnik zanotował 13 prób, a przy dwóch z nich Cojocaru musiał się wykazać.

Po zmianie stron gospodarze… zniknęli. W 59. minucie Sondre Liseth skorzystał z dogrania Lukasa Ambrosa i płaskim strzałem pokonał Cojocaru. Już siedem minut później Górnik miał dwa gole przewagi. Erik Janża dośrodkował z prawej strony – nikt nie przeciął tej wrzutki i piłka wylądowała w siatce. W 69. minucie zabrzanie prowadzili już 3:0. Ousmane Sow minął Cojocaru i posłał futbolówkę do pustej bramki.

Pogoń już nie odwróciła losów rywalizacji – Górnik wyjeżdża ze Szczecina z trzema golami, trzema punktami i czystym kontem.

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze 0:3 (0:0)

Liseth 59′, Janża 66′, Sow 69′

POLECAMY TAKŻE

Robert Kolendowicz
Pogoń chciała za niego zapłacić miliony. Pojawił się wielki problem
Robert Kolendowicz
Kolendowicz to nie jest główny problem. Problemem jest mit o wielkiej Pogoni
Lukas Podolski
Podolski zrobił kolejny krok w sprawie przejęcia Górnika Zabrze