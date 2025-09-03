Pogoń Szczecin blisko hitowego transferu. Trwają rozmowy

Pogoń Szczecin chce dokonać jeszcze głośnego transferu w Ekstraklasie. Portowcy są blisko porozumienia z Fenerbahce w sprawie pozyskania Bartuga Elmaza – ujawnił Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Bartug Elmaz na celowniku Pogoni

Pogoń Szczecin nie próżnuje w letnim oknie transferowym. Do Dumy Pomorza trafił już Sam Greenwood z Leeds United za dwa miliony euro. Szeregi klubu wzmocnili także Rajmund Molnar z MTK Budapest i Musa Juwara z duńskiego Velje. Kierownictwo klubu planuje kolejne wzmocnienia.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, szczecinianie prowadzą zaawansowane rozmowy z Fenerbahce Stambuł w celu pozyskania Bartuga Elmaza. 22-letni środkowy pomocnik ma na koncie 14 występów w młodzieżowej reprezentacji Turcji. Według dziennikarza, turecki klub wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w jego sprawie.

Jeśli negocjacje zakończą się pomyślnie, Elmaz trafi do Pogoni na zasadzie wypożyczenia, a w kontrakcie znajdzie się opcja transferu definitywnego. Turek występuje w tureckim gigancie od 2023 roku. W obecnym sezonie zagrał tylko raz, w pierwszym meczu eliminacji do Ligi Mistrzów przeciwko Feyenoordowi.

Wiosną tego roku Elmaz przebywał na wypożyczeniu w słoweńskim Mariborze, gdzie rozegrał 17 spotkań, zdobywając dwie bramki i notując jedną asystę. Wcześniej miał okazję reprezentować barwy Olympique’u Marsylia oraz Galatasaray.

Transfer Elmaza do Pogoni może okazać się istotnym wzmocnieniem w środku pola drużyny, która w ostatnich tygodniach aktywnie szukała sposobu na poprawę jakości gry.