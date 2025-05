Pogoń marzy o brązie, Motor o TOP 6. Kto zatriumfuje?

fot. PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin - Motor Lublin

Pogoń celuje w podium, Motor walczy o szacunek!

Pogoń Szczecin to ekipa, która na finiszu rozgrywek wciąż ma, o co grać. Portowcy przed rozegraniem zaległego spotkania PKO BP Ekstraklasy legitymują się bilansem 53 oczek. Niemniej mają do rozegrania jeszcze trzy mecze, więc przy odpowiednim splocie zdarzeń zespół ze Szczecina może jeszcze zakończyć rozgrywki ligowe na podium.

Motor Lubin jest z kolei drużyną, dla której tak naprawdę sezon już dobiegł końca. Beniaminek rozgrywek ma już zapewnione utrzymanie, a miejsce premiowane grą na arenie międzynarodowej lublinianom nie grożą. Wciąż jednak jest szansa na to, aby zespół Mateusza Stolarskiego zakończył rozgrywki PKO BP Ekstraklasy w TOP 6.

W pierwszej batalii w tej kampanii z udziałem obu zespołów padło sześć goli. To może być zatem dobry zwiastun przed środową potyczką.

Portowcy na fali u siebie, lublinianie w dołku!

Ekipa prowadzona przez Roberta Kolendowicza ma za sobą dwie z rzędu porażki. W ostatniej kolejce ligowej Pogoń przegrała z Radomiakiem (0:2). Wcześniej natomiast Portowcy ulegli Legii Warszawa (3:4) w finale Pucharu Polski.

W roli gospodarza Pogoń może się natomiast pochwalić trzema z rzędu zwycięstwami ligowymi. W pokonanym polu ekipa ze Szczecina zostawiała kolejno: Cracovię (5:2), GKS Katowice (4:0) i Raków Częstochowa (1:0).

Tymczasem zespół prowadzony przez Mateusza Stolarskiego ostatnio schodził z placu gry na tarczy po starciach z Piastem Gliwice (1:4) i Cracovią (0:1). Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach w PKO BP Ekstraklasie lublinianie zaliczyli trzy porażki.

Dobrym prognostykiem dla kibiców Motoru przed potyczki z Pogonią może być natomiast to, że w roli gościa lublinianie w czterech ostatnich występach ligowych przegrali tylko raz. Ulegli zabrzańskiemu Górnikowi (4:0). Tym samym szczecińska ekipa nie może być pewna swego, grając u siebie.

Mecze drużyny Pogoń Szczecin Radomiak 2 Pogoń Szczecin 0 Pogoń Szczecin 0 Motor Lublin 0 Pogoń Szczecin 3 Legia Warszawa 4 Puszcza Niepołomice 4 Pogoń Szczecin 5 Pogoń Szczecin 1 Raków Częstochowa 0 Mecze drużyny Motor Lublin Motor Lublin 1 Piast Gliwice 4 Pogoń Szczecin 0 Motor Lublin 0 Motor Lublin 0 Cracovia 1 Widzew Łódź 1 Motor Lublin 2 Motor Lublin 1 Lech Poznań 2

Historia meczów z udziałem Pogoni i Motoru

Po raz ostatni drużyn y grały w listopadzie minionego roku. Motor wygrał wówczas dwoma golami (4:2). Ogólnie w czterech ostatnich starciach między zespołami dwa razy zwyciężali lublinianie i tyle samo wygranych starć zaliczyła Pogoń. Ekipa ze Szczecina po raz ostatni grała z Motorem u siebie we wrześniu 2009 roku. Wówczas lepsi byli Portowcy (2:0).

Pogoń Szczecin – Motor Lublin: przewidywane składy

Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Motor Lublin Mateusz Stolarski Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 77 Cojocaru 28 Wahlqvist 13 Keramitsis 68 Loncar 32 Koutris 21 Gamboa 7 Kurzawa 15 Wędrychowski 8 Ulvestad 11 Grosicki 9 Koulouris 77 Ceglarz 90 Mraz 26 Król 68 Wolski 21 Labojko 37 Scalet 24 Luberecki 42 Ede 3 Matthys 28 Stolarski 33 Tratnik 77 Cojocaru 28 Wahlqvist 13 Keramitsis 68 Loncar 32 Koutris 21 Gamboa 7 Kurzawa 15 Wędrychowski 8 Ulvestad 11 Grosicki 9 Koulouris 77 Ceglarz 90 Mraz 26 Król 68 Wolski 21 Labojko 37 Scalet 24 Luberecki 42 Ede 3 Matthys 28 Stolarski 33 Tratnik 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Motor Lublin Mateusz Stolarski Rezerwowi 17 Jakub Lis 25 Wojciech Lisowski 27 Olaf Korczakowski 31 Krzysztof Kamiński 35 Maciej Wojciechowski 46 Antoni Klukowski 61 Kacper Smolinski 6 Luizao 10 Adrian Przyborek 1 Kacper Rosa 11 Kaan Caliskaner 17 Filip Wójcik 19 Bradly van Hoeven 22 Christopher Simon 47 Krystian Palacz 39 Marek Bartos 97 Jean Kevin Augustin 6 Sergi Samper

Pogoń Szczecin – Motor Lublin: kontuzje i zawieszenia

Każda z ekip do środowej potyczki przystąpi osłabiona. Pogoń nie będzie mogła skorzystać z usług takich zawodników jak: Mariusz Malec czy Leo Borges. Z kolei Motor będzie musiał radzić sobie bez: Kamila Kruka, Ivana Brkicia, Arkadiusza Najemskiego i Mbaye Ndiaye.

Kontuzje i zawieszenia Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Mariusz Malec Uraz więzadła krzyżowego Niepewny Leo Borges Czerwona kartka Po 3 meczach

Kontuzje i zawieszenia Motor Lublin Zawodnik Powrót Kamil Kruk Uraz więzadła krzyżowego Koniec maja 2025 Ivan Brkic Kontuzja kolana Nieznany Arkadiusz Najemski Żółte kartki Po 1 meczu Mbaye Ndiaye Żółte kartki Po 1 meczu

Kto zgarnie punkty? Oglądaj hit Ekstraklasy!

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na zwycięstwo Pogoni kształtuje się na poziomie 1.38. Remis kształtuje się na poziomie 5.40. Z kolei wariant na wygraną Motoru wyceniono na 7.75 i to najmniej realna opcja.

Pogoń Szczecin Motor Lublin 1.38 5.40 7.75

Środowa konfrontacja w ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Pogoń Szczecin - Motor Lublin będzie emitowana od godziny 20:30 na antenie CANAL+ Sport 3. Ponadto starcie będzie do obejrzenia w internecie. Taką możliwość zapewni usługa streamingowa CANAL+. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

