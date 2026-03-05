Mendy pod lupą w Szczecinie. Właściciel Pogoni powiedział to wprost

Pogoń Szczecin w minionym roku pozyskała Benjamin Mendy'ego. Chociaż zawodnik ogólnie nie zachwyca na polskich boiskach, to właściciel klubu nie szczędził pochwał pod jego adresem.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Alex Haditaghi o Benjaminie Mendym

Pogoń Szczecin we wrześniu minionego roku zdecydowała się na transfer z udziałem Benjamin Mendy. Tym samym Portowcy stali się kolejną ekipą w PKO BP Ekstraklasa, mającą w swoich szeregach mistrza świata. Tymczasem na temat tego gracza ostatnio konkretną opinią podzielił się właściciel klubu ze Szczecina.

„Mendy to prawdziwy mistrz i prawdziwy lider, i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jest z nami. Jest o wiele lepszy, niż się spodziewaliśmy. Zawsze pracuje z naszymi młodszymi zawodnikami i konsekwentnie wspiera swoich kolegów z drużyny, tę organizację i to miasto” – napisał Alex Haditaghi na platformie X.

„Mendy wraz z Acostą, Karolem i Atillą wnieśli silne przywództwo i prawdziwą obecność w szatni zespołu, w którym było już wielu dobrych graczy i liderów” – dodał przedstawiciel Pogoni.

W trakcie trwającego sezonu Mendy wystąpił jak na razie w sześciu spotkaniach, spędzając na boisku łącznie 212 minut. Aktualna umowa zawodnika obowiązuje natomiast do końca czerwca 2026 roku. 10-krotny reprezentant Francji okazję do poprawy swojego bilansu może mieć w niedzielę. Pogoń zmierzy się wówczas na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.

W tej kampanii szczecinianie plasują się jak na razie na ósmej pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasa, legitymując się dorobkiem 31 punktów. Do lidera, Jagiellonii Białystok, tracą siedem oczek.