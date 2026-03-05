Mendy pod lupą w Szczecinie. Właściciel Pogoni powiedział to wprost

09:57, 5. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Alex Haditaghi (X)

Pogoń Szczecin w minionym roku pozyskała Benjamin Mendy'ego. Chociaż zawodnik ogólnie nie zachwyca na polskich boiskach, to właściciel klubu nie szczędził pochwał pod jego adresem.

Alex Haditaghi
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Alex Haditaghi o Benjaminie Mendym

Pogoń Szczecin we wrześniu minionego roku zdecydowała się na transfer z udziałem Benjamin Mendy. Tym samym Portowcy stali się kolejną ekipą w PKO BP Ekstraklasa, mającą w swoich szeregach mistrza świata. Tymczasem na temat tego gracza ostatnio konkretną opinią podzielił się właściciel klubu ze Szczecina.

„Mendy to prawdziwy mistrz i prawdziwy lider, i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jest z nami. Jest o wiele lepszy, niż się spodziewaliśmy. Zawsze pracuje z naszymi młodszymi zawodnikami i konsekwentnie wspiera swoich kolegów z drużyny, tę organizację i to miasto” – napisał Alex Haditaghi na platformie X.

„Mendy wraz z Acostą, Karolem i Atillą wnieśli silne przywództwo i prawdziwą obecność w szatni zespołu, w którym było już wielu dobrych graczy i liderów” – dodał przedstawiciel Pogoni.

W trakcie trwającego sezonu Mendy wystąpił jak na razie w sześciu spotkaniach, spędzając na boisku łącznie 212 minut. Aktualna umowa zawodnika obowiązuje natomiast do końca czerwca 2026 roku. 10-krotny reprezentant Francji okazję do poprawy swojego bilansu może mieć w niedzielę. Pogoń zmierzy się wówczas na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.

W tej kampanii szczecinianie plasują się jak na razie na ósmej pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasa, legitymując się dorobkiem 31 punktów. Do lidera, Jagiellonii Białystok, tracą siedem oczek.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź