Karol Niemczycki latem może opuścić Cracovię

Umowa młodego bramkarza wygasa wraz z końcem sezonu

Teraz w tej sprawie wypowiedział się Jacek Zieliński, szkoleniowiec “Pasów”

Cracovia straci podstawowego piłkarza?

Wraz z końcem tego sezonu z drużyny Cracovii odejść może kilku piłkarzy. Wśród nich jest jeden z podstawowych zawodników. Mowa o Karolu Niemczyckim, który broni barw zespołu z Krakowa od sezonu 2020/2021. Wtedy utalentowany bramkarz przeniósł się z pierwszoligowej Puszczy Niepołomice. Teraz na temat wygasającego kontraktu zawodnika wypowiedział się Jacek Zieliński, trener “Pasów”.

– My ze swojej strony spełniliśmy wszystkie żądania finansowe Karola. Kością niezgody, kwestią dyskusyjną jest kwota odstępnego. Jako klub nie możemy się zgodzić na to, co proponuje menedżer zawodnika. Nic nie stoi na przeszkodzie, by przedłużyć kontrakt. Decyzja leży po stronie Karola – przyznał na konferencji prasowej szkoleniowiec.

W obecnym sezonie Karol Niemczycki rozegrał 31 spotkań i zanotował w nich jedenaście czystych kont.

