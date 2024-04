Legia Warszawa dopięła właśnie drugi letni transfer, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z "Meczyki.pl". Do klubu ze stolicy po kilku latach przerwy powróci skrzydłowy z Brazylii, a mianowicie Luquinhas.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luquinhas

Swego czasu najczęściej faulowany piłkarz w lidze

Legia Warszawa z pewnością nie może zaliczyć tego sezonu do udanych, choć jego początek, a nawet pierwsza część na to nie wskazywała. Gracze najpierw Kosty Runjaicia, a od jakiegoś czasu Goncalo Feio mają już tylko matematyczne szanse na mistrzostwo Polski, a nawet gra w europejskich pucharach może okazać się zbyt dużym wyzwaniem dla stołecznej ekipy. Dlatego też klub, a co za tym idzie dyrektor sportowy Jacek Zieliński myślą już o wzmocnieniu zespołu przed kolejnym sezonem.

Zobacz także: Korona zwolni trenera? Kamil Kuzera stanowczo komentuje

Jakiś czas temu media informowały o tym, że do Legii Warszawa dołączy niejaki Claude Goncalves z drużyny Łudogorca Razgrad. 30-letni pomocnik z Portugali ma załatać dziurę w środku pola, która powstała po odejściu Bartosza Slisza. W tym sezonie były gracz młodzieżowych reprezentacji swojego kraju rozegrał 44 mecze, w tym kilkanaście na arenie międzynarodowej.

Teraz z kolei Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl” przekazał, że klub ze stolicy dopiął drugi letni transfer. Chodzi mianowicie o dobrze znanego w naszej Ekstraklasie Luquinhasa, który ma zostać wypożyczony do “Wojskowych” z opcją wykupu wynoszącą około miliona euro. Brazylijski skrzydłowy grał dla Legii w latach 2019-2022 i był wówczas jedną z największych gwiazd ligi, przeniósł się jednak po jakimś czasie do New York Red Bulls, gdzie zbierał dobre recenzje i w 70 spotkaniach zdobył 10 goli.

Czytaj więcej: Wiadomo, gdzie reprezentacja Polski zagra towarzysko przed Euro