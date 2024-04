Jens Gustafsson przed Jagiellonią: Musimy być uważni i skupieni

PressFocus Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Gustafsson: Styl to kwestia drugorzędna

Pogoń Szczecin w ostatniej kolejce niespodziewanie przegrała z Piastem Gliwice (0:2). W najbliższy piątek Portowcy chcą zmazać plamę, ale rywalem będzie liderująca Jagiellonia Białystok. Zespół Adriana Siemieńca ma cztery punkty przewagi nad drugim Śląskiem Wrocław i wyrasta na głównego faworyta do mistrzostwa Polski.

Jens Gustafsson wrócił jeszcze do porażki z Piastunkami. – To nie jest dobry moment, aby wszystko odwracać do góry nogami po jednym przegranym meczu, ale musimy zidentyfikować te rzeczy, które nie działały, abyśmy nie mieli z nimi problemu w kolejnych meczach. Najważniejsze jest, aby skupiać się na każdym kolejnym meczu. Po takich porażkach wiadomo, że wkrada się niepewność, zwątpienie, mniejsze poczucie wartości – stwierdził Szwed, cytowany przez serwis klubu..

W pierwszej rundzie szczecinianie ograli Jagę (2:1). Ponadto Portowcy wyrzucili ich także z Fortuna Pucharu Polski po dogrywce. – Zwykle nie uważam, by historia meczów miała wpływ na przyszłość. W tym przypadku sądzę jednak, że dwa wcześniejsze spotkania z Jagiellonią nam pomogą. Wiemy jak z nimi grać i wierzę, że to nam pomoże. Konsekwencją stylu gry Jagiellonii jest to, że przez cały czas musimy być bardzo skupieni na swojej grze. Musimy mądrze grać, być uważni i skupieni – kontynuował.

– Czeka nas starcie dwóch bardzo zrównoważonych, jakościowych drużyn. Na pewno będzie dużo walki o piłkę. Pogoń już pokazała, że potrafi grać w bardzo widowiskowy sposób. To, jak będzie wyglądała gra będzie jednak w piątek na drugim miejscu. Najważniejsze jest zwycięstwo, a jego styl to kwestia drugorzędna – podsumował Gustafsson.