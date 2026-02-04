Piłkarz Widzewa wkrótce zagra z Polską w barażach. Wskazał, czego się spodziewać

Reprezentacja Polski pod koniec marca zagra w barażach o mundial. Pierwszym rywalem zespołu Jana Urbana będzie Albania, dla której gra pomocnik Widzewa, Juljan Shehu. W rozmowie z kanałem "Meczyki.pl" powiedział, jakiego meczu się spodziewa.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Juljan Shehu

Juljan Shehu spodziewa się trudnego meczu dla obu drużyn

Reprezentacja Polski już 26 marca zmierzy się z reprezentacją Albanii w półfinałowym starciu baraży o awans na mundial w 2026 roku. Jeśli uda się pokonać piłkarzy z Bałkanów przed własną publicznością, to kilka dni później zmierzymy się ze zwycięzcą pary Ukraina – Szwecja. Trudno więc wyrokować, co będzie dalej, a Jan Urban konsekwentnie wskazuje, że skupia się tylko na pierwszym meczu.

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że Biało-Czerwoni, choćby ze względu na grę przed własną publicznością, są przynajmniej minimalnym faworytem rywalizacji z Albanią. Nic nie jest jednak pewne. Przeciwko Polsce zagrać może występujący w Widzewie Łódź Juljan Shehu. Środkowy pomocnik był jedną z czołowych postaci zespołu jesienią i teraz w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl” mówi o tym, jakiego meczu przeciwko naszej reprezentacji się spodziewa.

– Myślę, że to będzie bardzo trudny mecz dla obu stron. Przed takimi starciami obie drużyny nie mają łatwo. Myślę, że zadecydują detale. Polska zagra w Warszawie, więc będzie mogła liczyć na kibiców. Wiem, że to może być dla nas bardzo ciężkie, bo wiem, jak kibice w Polsce potrafią okazywać wsparcie – powiedział Juljan Shehu, pomocnik Widzewa Łódź i reprezentacji Albanii w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”.

