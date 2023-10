fot. PressFocus Na zdjęciu: Pedro Henrique i Luizao

Piłkarz oraz działacz Radomiaka są podejrzani o naruszenie przepisów antydopingowych

Rzecznik prasowy klubu potwierdził, że chodzi o Luizao oraz dyrektora sportowego Octawiana Moraru

Sprawa jest wyjaśniana przez Polską Agencję Antydopingową

Klub do niczego się nie przyznaje

Polska Agencja Antydopingowa zareagowała na medialne doniesienia i oświadczyła, że jeden z piłkarzy oraz działacz Radomiaka Radom są podejrzani o naruszenie przepisów antydopingowych. Nieoficjalnie chodzi o Luizao oraz dyrektora sportowego Octawiana Moraru. Do zdarzenia miało dojść 5 października podczas jednego z treningów.

“Manipulowanie lub próba manipulowania przez zawodnika lub inną osobę jakąkolwiek częścią kontroli antydopingowej. Do POLADA wpłynęły wyjaśnienia klubu w tej sprawie. Będą one analizowane. Obecnie zawodnik i członek sztabu nie są zawieszeni. W przypadku udowodnienia próby manipulacji grozi kara do 4 lat dyskwalifikacji” – napisano. Dodano również, że wyniki laboratoryjne przeprowadzonego badania były negatywne na obecność substancji niedozwolonych były negatywne.

1/4 W związku z pytaniami mediów dot. naruszenia przepisów antydopingowych przez przedstawicieli klubu Radomiak Radom potwierdzamy, że:



Jeden z piłkarzy i jeden z przedstawicieli sztabu są podejrzani o naruszenie przepisów z art. 2.5 Przepisów Antydopingowych POLADA 2021. tj. pic.twitter.com/zexK6oI6nd — Polska Agencja Antydopingowa (@POLADA_official) October 31, 2023

Rzecznik prasowy klubu Damian Markowski zapewnił, że przepisy antydopingowe w żaden sposób nie zostały naruszone.

Radomiak S.A. zapewnia, iż w trakcie kontroli antydopingowej w dniu 5 października br. w żaden sposób nie zostały naruszone przepisy antydopingowe przez dyrektora sportowego klubu Oktawiana Moraru oraz zawodnika Luiza Gustavo Novaesa Palharesa. — Damian Markowski (@markowski_dm) October 31, 2023

