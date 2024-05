Niemcy bez gwiazd na Euro 2024. Nagelsmann tłumaczy decyzje

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Nagelsmann tłumaczy brak nominacja dla Hummelsa i Goretzki

W czwartek (16 maja) o godzinie 13:00 Julian Nagelsmann oficjalnie ogłosił skład reprezentacji Niemiec na Euro 2024. Wybór budzi spore kontrowersje, bo w kadrze nie znalazło się miejsce dla kilku znanych piłkarzy.

Przede wszystkim w gronie nominowanych nie został uwzględniony Mats Hummels z Borussii Dortmund. Środkowy obrońca zanotował kapitalne występy w półfinałowych meczach Ligi Mistrzów z PSG i wydawało się, że będzie pewniakiem do gry w pierwszym składzie na Euro 2024. Oprócz tego Nagelsmann zrezygnował z Leona Goretzki, Niklasa Sule i Juliana Brandta.

– Odbyłem długie rozmowy z obydwoma. Są bardzo rozczarowani, to zrozumiałe. Miałem problemy z tymi rozmowami już wcześniej, jako trener klubu, to nie jest miłe. Nie podobało mi się to. Ostatecznie chciałbyś zabrać ze sobą wszystkich, ale jako główny trener, muszę podjąć decyzję w interesie zespołu – mówił Nagelsmann o Hummelsie i Goretzce.

– Jako trener musisz spróbować zebrać 26 najodpowiedniejszych cech charakteru. Wierzymy, że zawodnicy najlepiej spełniają wyznaczoną dla nich rolę – tłumaczył niemiecki selekcjoner.

Mecz otwarcia Euro odbędzie się 14 czerwca, a zmierzą się w nim Niemcy i Szkocja. Sprawdź pełny terminarz mistrzostw Europy 2024.

Sprawdź: Marciniak odizolowany przez UEFA. Stanowcze kroki federacji