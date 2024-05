PressFocus Na zdjęciu: Piotr Ceglarz

Resovia Rzeszów – Motor Lublin, typy i przewidywania

Walcząca o utrzymanie Resovia Rzeszów w najbliższej kolejce Fortuna 1 Ligi na własnym stadionie podejmie Motor Lublin. Podopieczni Mateusza Stolarskiego są w zupełnie innej sytuacji, ponieważ wciąż mogą myśleć o barażach. Trzeba jednak dać z siebie wszystko w dwóch ostatnich spotkaniach, gdyż w górnej połowie tabeli panuje ścisk. Żółto-Biało-Niebiescy przed tą serię gier tracą punkt do miejsca zapewniającego udział w play-offach o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Obie ekipy mają o co grać, dlatego spodziewam się walki do ostatniego gwizdka sędziego. Czy nastąpi podział punktów? Przekonamy się w piątek wieczorem. Mój typ: remis.

Resovia Rzeszów – Motor Lublin, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy kontuzjowani są Karol Chuchro, Edvin Muratović oraz Kornel Osyra, a za nadmiar żółtych kartek wykluczony będzie Bartłomiej Wasiluk. Drużynie gości nie pomoże natomiast Piotr Kusiński, który pauzuje z powodu zerwania więzadła krzyżowego w kolanie.

Resovia Rzeszów – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Resovia Rzeszów w dwóch ostatnich kolejkach zanotowała dwa remisy – 1:1 z Chrobrym Głogów i 1:1 z Miedzią Legnica. Motor Lublin w tym samym czasie podzielił się punktami ze Zniczem Pruszków (3:3) oraz przegrał 0:1 z Wisłą Płock.

Resovia Rzeszów – Motor Lublin, historia

Spotkania między tymi drużynami w ostatnim czasie są bardzo wyrównane. Pięć poprzednich meczów Resovii Rzeszów z Motorem Lublin to bowiem dwie wygrane Pasów, dwa zwycięstwa Żółto-Biało-Niebieskich oraz jeden remis.

Resovia Rzeszów – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem piątkowego pojedynku są goście, co raczej nie powinno nikogo dziwić. Kurs na potencjalne zwycięstwo Resovii Rzeszów równa się około 3.05, natomiast ewentualna wygrana Motoru Lublin jest wyceniana na mniej więcej 2.25. Typ na remis to z kolei kurs wynoszący około 3.30. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Resovia Rzeszów – Motor Lublin, przewidywane składy

Resovia: Pindroch – Tomal, Bondarenko, Bukhal, Mikulec – Kanach – Ibe-Torti, Ciepiela, Łyszczarz, Eizenchart – Górski

Motor: Rosa – Stolarski, Rudol, Kruk, Palacz – Wojtkowski, Scalet, Wolski – Król, Mraz, Ceglarz

Resovia Rzeszów – Motor Lublin, kto wygra?

Resovia Rzeszów – Motor Lublin, transmisja meczu

Spotkanie w ramach 33. kolejki Fortuna 1 Ligi dostępne będzie zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Ten mecz obejrzycie bowiem na kanale Polsat Sport 2 oraz platformie streamingowej Polsat Box Go. Starcie na Stadionie Miejskim w Rzeszowie odbędzie się już w najbliższy piątek (17 maja) o godzinie 20:30.

