Roque mógł trafić do innego hiszpańskiego klubu. Oferta została odrzucona

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Vitor Roque mógł zostać zawodnikiem Espanyolu

Vitor Roque nie cieszy się uznaniem w oczach Xaviego Hernandeza. Młody brazylijski piłkarz dołączył do FC Barcelony bezpośrednio z Athletico Paranaense w styczniu tego roku jako zastępstwo po kontuzji Gaviego, ale w tym czasie zaledwie dwukrotnie pojawił się w wyjściowej jedenastce w La Liga. Teraz, jego przyszłość stoi pod dużym znakiem zapytania, a dziennikarz Gonzalo Alvarez ujawnił, że gracz w przeszłości został zaoferowany Espanyolowi.

Według niego, Vitor Roque mógł wcześniej trafić do Barcelony, ale do drugiej drużyny w mieście. Espanyol miał możliwość pozyskania Brazylijczyka za 10 milionów euro, czyli znacznie mniej niż to, co ostatecznie zapłaciła Blaugrana (30 milionów euro plus 30 milionów w zmiennych). Blanquiazules otrzymali propozycję na kilka miesięcy przed finalizacją transferu przez Blaygranę.

Jednak Espanyol zdecydował się odrzucić ofertę – Nie wiem, czy z powodu braku środków, aby zapłacić 10 milionów euro czy uznali, że jest zbyt niedoświadczony – powiedział Álvarez.

W końcu, latem 2023 roku, FC Barcelona oficjalnie ogłosiła transfer Vitora Roque z Athletico Paranaense. Początkowo planowano, że zawodnik spędzi cały sezon w Brazylii i dołączy do Barcelony latem 2024 roku, ale kontuzja Gaviego otworzyła mu drzwi do składu już w styczniu, co jednak nie przyniosło zamierzonego efektu. Brazylijczyk może zostać wypożyczony, aby lepiej dostosował się do europejskiego futbolu.

