Pietuszewski obserwowany przez gigantów. Kolejny klub śledzi pomocnika

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Bayern Monachium obserwuje Oskara Pietuszewskiego

Oskar Pietuszewski z Jagiellonii Białystok wyrósł na największą młodą gwiazdę PKO BP Ekstraklasy. 17-letni pomocnik w trakcie tego sezonu zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty w 29 spotkaniach. Jego występy sprawiają, że debiut w seniorskiej reprezentacji Polski wydaje się kwestią czasu. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że znalazł się na liście życzeń takich klubów, jak FC Barcelona czy Manchester City.

Teraz nowe informacje w sprawie młodego talentu przekazał portal Weszło.com. Okazuje się, że Bayern Monachium dokładnie przyglądał się Pietuszewskiemu podczas meczu Jagiellonii z Rayo Vallecano w Lidze Konferencji. Na trybunach byli także przedstawiciele Bologni, FC Porto oraz FC Koln. W portugalskim klubie występują obecnie dwaj Polacy – Jakub Kiwior i Jan Bednarek.

Pietuszewski jest wychowankiem Jagiellonii i w sumie rozegrał już 52 spotkania w barwach Dumy Podlasia. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku. Według ustaleń Transfermarkt.de jego wycena wynosi obecnie 12 milionów euro.

Utalentowany pomocnik regularnie pojawia się także w kadrze narodowej do lat 21 prowadzonej przez Jerzego Brzęczka, która walczy o udział w młodzieżowych mistrzostwach Europy. Jego postawa zarówno w klubie, jak i w reprezentacji młodzieżowej sprawia, że Oskar Pietuszewski jest obecnie jednym z najbardziej obserwowanych talentów polskiej piłki.