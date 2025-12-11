Barcelona obserwuje Polaka! To byłby transferowy hit

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Oskar Pietuszewski na radarze Barcelony

FC Barcelona od lat chętnie sięga po największe talenty w Europie. W ostatnim czasie w barwach katalońskiego giganta błyszczy 18-letni Lamine Yamal. W zespole aktualnych mistrzów Hiszpanii występują Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Teraz uwagę Katalończyków przyciągnął kolejny polski zawodnik. Mowa o Oskarze Pietuszewskim z Jagiellonii Białystok.

Jak donosi „WP SportoweFakty”, skauci Barcelony przyjechali na jeden z meczów Dumy Podlasia w Lidze Konferencji, by przyjrzeć się 17-latkowi. Po spotkaniu sporządzono szczegółowy raport dotyczący jego gry, który trafił do działu odpowiedzialnego za transfery. Piłkarz ma być dalej uważnie obserwowany.

Już wcześniej pojawiały się informacje, że Pietuszewski znalazł się również na celowniku jednego z klubów Premier League. W obecnym sezonie młody pomocnik rozegrał 28 meczów, w których zdobył trzy bramki i dorzucił dwie asysty. We wrześniu zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 21 i w sześciu występach zdobył już cztery bramki.

Portal Transfermarkt.de wycenia Pietuszewskiego na 12 milionów euro. Jego kontrakt w Białymstoku obowiązuje do czerwca 2027 roku. Jagiellonia już 11 grudnia zagra z Rayo Vallecano w 5. kolejce Ligi Konferencji i Pietuszewski może zaprezentować się na tle hiszpańskich zawodników.