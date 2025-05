Derby Śląska ocenione. Piast świętuje, a Górnik analizuje

fot. PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Piotr Gierczak i Aleksandar Vuković po spotkaniu Piast – Górnik

Piast Gliwice zrewanżował się w sobotnim starciu Górnikowi Zabrze za porażkę z rundy jesiennej (0:1). Zespół dowodzony przez Aleksandara Vukovicia pokonał 14-krotnego mistrza Polski po golach Tomasa Huka i Jakuba Czerwińskiego. W związku z tym Niebiesko-czerwoni wciąż liczą się w grze o miejsce w TOP 6 w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Gliwicka ekipa udanie pożegnała się jednocześnie ze swoimi kibicami w ostatnim spotkaniu Piastunek na arenie przy ulicy Okrzei 20 w sezonie 2024/2025. Udany last dance zaliczył też na tym stadionie szkoleniowiec Piasta, kończący swoją trzyletnią przygodę z klubem. Już wiadomo, że miejsce Vukovicia po sezonie zajmie Max Molder. Szwed podpisał kontrakt z klubem z Gliwic na trzy lata. Tymczasem po sobotnim starciu derbowym swoimi spostrzeżeniami podzielili się szkoleniowcy obu zespołów.

Piotr Gierczak (Górnik Zabrze): – Nie weszliśmy dobrze w mecz. Od samego początku brakowało nam energii. Musimy przeanalizować, czym to było podyktowane. Straciliśmy bardzo łatwo dwie bramki. Można było ich uniknąć, ale nie ustrzegliśmy się błędów. Drużyna próbowała odrobić straty, ale za wiele nam się dzisiaj nie udawało.

Trener Piastunek z udanym last dance

Aleksandar Vuković (Piast Gliwice): – Bardzo szczęśliwy dzień. Jak zobaczyłem terminarz i dostrzegłem, że mecz z Górnikiem będzie ostatnim w roli gospodarza, to wiedziałem, że to będzie wóz albo przewóz. Można zakończyć sezon bardzo fajnie albo bardzo źle. Cieszę się zakończyło się wszystko zasłużoną wygraną. Cieszy to, że byliśmy zespołem bardziej chcącym wygrać spotkanie i to było czuć. Inaczej, niż to miało miejsce w pierwszym starciu z Górnikiem. Trzeba było zatem tonować nastroje, aby nikt nie popełnił żadnego głupstwa. Nie chcieliśmy powtórki sytuacji z Jakubem Czerwińskiem, który wyleciał z boisko za coś, za co zawinił. Niemniej nie można było zapominać, jakie wydarzenia miały miejsce wcześniej.

W ostatniej kolejce ligowej ekipa z Zabrza zmierzy się u siebie z Koroną Kielce. Piast zagra natomiast na wyjeździe z Lechem Poznań.

