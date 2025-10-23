Piast Gliwice wybrał następcę Moldera. To były trener Widzewa

Piast Gliwice podjął decyzję o zmianie trenera. Niebawem z klubem pożegna się Max Molder. Jak informuje serwis Meczyki.pl, nowym szkoleniowcem zespołu ma zostać Daniel Myśliwiec.

PressFocus Na zdjęciu: Max Molder

Daniel Myśliwiec ma zostać nowym trenerem Piasta Gliwice

Piast Gliwice po zakończeniu poprzedniego sezonu po prawie trzech latach musiał zmienić trenera. Z klubem pożegnał się Aleksandar Vuković, który odpowiadał za wyniki zespołu od października 2022 roku. Za jego kadencji drużyna kończyła rozgrywki w PKO BP Ekstraklasie na 5. i dwukrotnie na 10. miejscu. Miejsce serbskiego szkoleniowca zajął Max Molder.

Szwed nie miał zbyt dużego doświadczenia w samodzielnej pracy. Przed zatrudnieniem w Piaście odpowiadał za wyniki szwedzkiego klubu Landskrona w latach 2023-2025. Wcześniej pełnił tam rolę asystenta trenera Billy’ego Magnussona.

Współpraca na linii Molder – Piast nie układa się, tak jak oczekiwałby tego zarząd. Aktualnie po 12. kolejkach zajmują ostatnie 18. miejsce w tabeli z dorobkiem 7 punktów. Warto jednak zaznaczyć, że wciąż mają do rozegrania dwa mecze zaległe.

Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że Molder niebawem straci pracę. Piast Gliwice ma nawet wytypowanego trenera, który zastąpi 40-latka. Do Ekstraklasy ma wrócić Daniel Myśliwiec, czyli były szkoleniowiec Widzewa Łódź. Porozumienie ws. kontraktu jest już blisko.

Myśliwiec pracował w Widzewie od września 2023 roku do lutego 2025 roku. Prowadził zespół w 56 meczach, a jego bilans to 23 zwycięstwa, 11 remisów i 22 porażki. Wcześniej był zatrudniony także w Stali Rzeszów czy Lechii Tomaszów Mazowiecki.