Paweł Raczkowski odsunięty od prowadzenia meczów Lecha

Dziennikarz portalu "Meczyki.pl", Dawid Dobrasz, poinformował, że Paweł Raczkowski został odsunięty od prowadzenia meczów Lecha Poznań. Co najmniej do końca sezonu, a może nawet do końca roku. Jest to efekt rozmów władz poznańskiego klubu z szefem kolegium sędziów.

PressFocus Na zdjęciu: Paweł Raczkowski

Lech zremisował w ostatnim kontrowersyjnym meczu z Pogonią

John van den Brom nie był zadowolony z pracy sędziego w dzisiejszym pojedynku

Dawid Dobrasz informuje, że Paweł Raczkowski nie poprowadzi meczów z udziałem Lecha

Rozmowa władz Lecha z szefem kolegium sędziów

Niedzielny mecz z udziałem Lecha Poznań oraz Pogoni Szczecin zakończył się remisem 2:2. W tej rywalizacji nie brakowało kontrowersji sędziowskich, a pracę arbitra głównego Pawła Raczkowskiego skomentował szkoleniowiec “Kolejorza” – John van den Brom.

– Wydaje mi się, że to szósty raz, kiedy decyzje tego sędziego wpływają na wynik naszego meczu. Wiemy, że to było top spotkanie, wiele znaczyło dla tabeli, a takie spotkania wymagają topowych sędziów. Tak nie było. To się znów zdarza. To nie pierwsza taka sytuacja. Najważniejszym aspektem meczu było sędziowanie. Wielki błąd to niepokazanie drugiej żółtej kartki dla zawodnika gości, to była oczywista sytuacja. Nie tylko ta decyzja, ale też tłumaczenie, które było moim zdaniem nieszczere – przyznał John van den Brom.

Dziennikarz portalu “Meczyki.pl”, Dawid Dobrasz, poinformował na swoim twitterowym profilu, że Paweł Raczkowski został odsunięty od prowadzenia spotkań z udziałem Lecha Poznań

Nawiązując do tłita – możemy faktycznie potwierdzić, że przed południem prezes KK rozmawiał z szefem kolegium sędziów. Tematem była praca sędziego w meczu Lecha z Pogonią. I tyle oficjalnego komentarza z naszej strony, sprawa ewentualnych decyzji należy do PZPN i Pana Mikulskiego https://t.co/eX7AaEZvDX — Maciej Henszel (@MHenszel) April 3, 2023

– Paweł Raczkowski nie będzie sędziował meczów Lecha Poznań co najmniej do końca sezonu, a może nawet do końca roku. Efekt porannego działania Kolejorza i rozmów władz Lecha z szefem kolegium sędziów – informuje Dawid Dobrasz.

Sprawdź także: Zmiany w strukturach PZPN-u. Dyrektor zrezygnował. Prowadził kampanię Kuleszy