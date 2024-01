PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Pasieczny w 2022 roku

We wtorek popularni Tetrycy zaprosili do swojego poranka z Goal.pl Tomasza Pasiecznego

To członek rady nadzorczej Warty Poznań, ale funkcjonujący w piłce nożnej od wielu lat w różnych rolach

Według Pasiecznego w Polsce nie ma odpowiedniej kultury wspierania piłkarzy

“Jak wykonujesz pracę i przestają ci płacić na dwa tygodnie, to wykonujesz ją lepiej czy gorzej?”

Kolejny tydzień to na Goal.pl okazja do kolejnego odcinku programu popularnych Tetryków, czyli Leszka Milewskiego oraz Jakuba Olkiewicza. Panowie we wtorek zaprosili do siebie na rozmowę człowieka-orkiestrę polskiej piłki, czyli Tomasza Pasiecznego. Ten obecnie znajduje się w radzie nadzorczej Warty Poznań. W przeszłości pełnił jednak rolę dyrektora sportowego w Cracovii czy Wiśle Kraków, a do tego był skautem dla wielkiego Arsenalu. Śmiało można zatem powiedzieć, że jadał chleby z różnorakich pieców.

W toku rozmowy, jak zwykle, nie zabrakło meandrowania na tematy około piłkarskie, które doprowadziły do ciekawych wniosków. Pasieczny pokusił się na mocną opinię, bijącą w polskie kluby.

“Uważam, że u nas nie ma kultury wspierania piłkarzy. Myśli się, że piłkarz jest herosem, który wychodzi i wygrywa, a jak przegrywa to mu się nie płaci, by następnym razem wygrał. Jak wykonujesz swoją robotę i przestają Ci płacić na dwa tygodnie to wykonujesz ją lepiej czy gorzej?” – powiedział rozmówca Tetryków.

Całość rozmowy dostępna jest na kanale Goal.pl na platformie YouTube.

Zobacz też: Legia i Boniek deklasują. Mocne akcenty Goal.pl.