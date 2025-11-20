Papszun zdecydował ws. Legii. To już pewne!

Marek Papszun podjął ostateczną decyzję w sprawie swojej przyszłości. Jak informuje Konrad Ferszter z portalu Sport.pl, następnym przystankiem w karierze 51-latka będzie Legia Warszawa.

Grzegorz Misiak/ PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun (Korona Kielce - Raków Częstochowa)

Papszun opuszcza Raków!

Raków Częstochowa i Marek Papszun – ta przygoda kończy się po blisko 350 meczach. 51-latek postanowił przyjąć ofertę ze swojego rodzinnego miasta i zmienić miejsce pracy. Nowym klubem jednokrotnego mistrza Polski będzie Legia Warszawa. Konrad Ferszter z portalu Sport.pl potwierdza te informacje i ujawnia szczegóły negocjacji.

– Domykane są ostatnie formalności. Legia już w zeszłym tygodniu poinformowała obecny klub Papszuna – Raków Częstochowa – o rozmowach z trenerem. W jego kontrakcie znajduje się bowiem specjalna klauzula, która pozwalała mu na zmianę pracy, jeśli otrzyma satysfakcjonującą ofertę – pisze Ferszter.

– Zatrudnienie Papszuna i jego debiut w nowym klubie opóźniły się o tydzień. Nowy szkoleniowiec trafi do Legii z pięcioma współpracownikami. Część z nich trafi na Łazienkowską z Papszunem z Rakowa Częstochowa – dodaje dziennikarz Sport.pl. który tłumaczy, iż opóźnienie wynikało z konieczności dokładnej analizy treści wspomnianej wyżej klauzuli.

Legia poszukuje nowego trenera od 31 października – tego dnia pożegnano Edwarda Iordanescu. W meczach z Widzewem Łódź (1:1), Bruk-Betem Termalicą Nieciecza (1:2) i NK Celje (1:2) Wojskowych prowadził Inaki Astiz. Hiszpan będzie odpowiedzialny za zespół także w sobotnim starciu z Lechią Gdańsk. Natomiast Papszun zadebiutuje w czwartkowym pojedynku ze Spartą Praga w Lidze Konferencji.