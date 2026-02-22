Papszun zabrał głos ws. odejścia Kapuadiego. Mówi o następcy

08:31, 22. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Legia.net

Steve Kapuadi jeszcze tej zimy ma zostać nowym piłkarzem Widzewa Łódź. To informacje Goal.pl, do których na konferencji prasowej odniósł się Marek Papszun. Szkoleniowiec przyznał, że chciałby w zamian nowego gracza, ale może to być trudne do zrealizowania.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia zdoła zastąpić Kapuadiego?

Legia Warszawa w końcu, pierwszy raz od września 2025 roku, wygrała ligowy mecz. Ekipa pod wodzą Marka Papszuna przed własną publicznością okazała się lepsza od Wisły Płock i po trafieniach Rafała Adamskiego oraz Kacpra Chodyny zainkasowała niezwykle cenne trzy punkty w walce o utrzymanie. Ten wynik pozwolił zresztą Wojskowym odskoczyć i znaleźć się na 15. miejscu w PKO Ekstraklasie.

Wiadomo jednak, że w końcówce okienka transferowego, a więc w najbliższych dniach, sporo może się dziać w klubie. Według informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego na naszych łamach, za 3 miliony euro do Widzewa Łódź przenieść ma się Steve Kapuadi. To oznacza, że Legia Warszawa traci jednego z podstawowych defensorów, co w kontekście walki o utrzymanie jest ważną informacją. Czy więc przy Łazienkowskiej znajdą następcę Kapuadiego? Odniósł się do tego Marek Papszun na konferencji prasowej cytowany przez serwis „Legia.net”.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Czy, mając na uwadze potencjalny transfer Kapuadiego, oczekiwałbym nowego zawodnika? Oczekiwać to mogę, ale te oczekiwania mogą być trudne do spełnienia. Nie chciałbym wchodzić w politykę transferową – zobaczymy, co się wydarzy. Czy Steve odejdzie, a jeśli tak, to czy klub zdecyduje się na pozyskanie jakiegoś gracza. Sytuacja na rynku jest zawsze dynamiczna – Steve był dwoma nogami we Włoszech, bo wylądował na lotnisku. Jest dziś w Legii, chciałbym, żeby dalej tu był, ale to nie ode mnie zależy – powiedział Marek Papszun po meczu z Wisłą Płock cytowany przez „Legia.net”.

Zobacz także: Legia czekała na to od miesięcy! Adamski zadebiutował z przytupem [WIDEO]