Papszun posadzi go na ławce. Kluczowa zmiana w Legii Warszawa

12:39, 8. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  legia.net

Legia Warszawa zagra w niedzielę z Cracovią w domowym meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Marek Papszun dokona kluczowej zmiany w składzie. Jak donosi serwis legia.net na ławce usiądzie Mileta Rajović.

Marek Papszun
Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Rajović na ławce. Papszun stawia na Colaka w składzie Legii Warszawa

Legia Warszawa w walce o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie zmierzy się w niedzielę (8 marca) z Cracovią. W przypadku braku zwycięstwa podopieczni Marka Papszuna pozostaną w strefie spadkowej. Do bezpiecznego miejsca tracą obecnie dwa punkty. Z informacji, jakie pojawiają się w mediach, wynika, że w wyjściowej jedenastce dojdzie do ważnej zmiany na pozycji napastnika.

Jak podaje legia.net, na ławce rezerwowych usiądzie Mileta Rajović. Duńczyk regularnie rozczarowuje, marnując stuprocentowe okazje. W tym sezonie zdobył tylko 3 gole w 22 meczach w lidze. Jego miejsce na dziewiątce jako drugi napastnik ma zająć Antonio Colak.

Przewidywany skład Legii Warszawa na mecz z Cracovią wg. serwisu legia.net:

Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Pankov – Chodyna, Kapustka, Elitim, Biczachczjan, Kun – Adamski, Colak

Warto zauważyć, że do gry na bramce awizowany jest ponownie Otto Hindrich. 23-letni bramkarz z Rumunii trafił do stołecznego klubu zimą. Początkowo pełnił funkcję zmiennika Kacpra Tobiasza, ale od meczu z Wisłą Płock wygrał rywalizację o miejsce między słupkami. Z Cracovią na pewno nie zagra trzech zawodników ze względu na kontuzje: Paweł Wszołek, Ruben Vinagre i Jakub Żewłakow.

