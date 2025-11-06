Papszun może liczyć na pracę za granicą? W tym kraju go cenią

Raków Częstochowa w czwartek zmierzy się ze Slavią Praga. Przy okazji Jan Nezmar udzielił wywiadu dla Przeglądu Sportowego Onet. Jego zdaniem Marek Papszun to znany i ceniony trener w Czechach.

CTK / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun to rozpoznawalne nazwisko w Czechach – mówi Jan Nezmar

Raków Częstochowa w Lidze Konferencji trafił w losowaniu na Spartę Praga. Drużyna z Czech będzie najtrudniejszym przeciwnikiem Medalików w fazie ligowej. Spotkanie 3. kolejki odbędzie się w czwartek (6 listopada) na stadionie epet Arena w Pradze.

Przed meczem Przegląd Sportowy Onet przeprowadził wywiad z Janem Nezmarem, czyli byłym dyrektorem sportowym m.in. Slavii Praga czy Podbeskidzia Bielsko-Biała. Ciekawym wątkiem był temat Marka Papszuna i jego potencjalnej pracy za granicą. Zdaniem czeskiego dyrektora za naszą południową granicą 51-letni trener to ceniony i rozpoznawalny fachowiec.

– Jego nazwisko jest w Czechach rozpoznawalne, pojawiało się w kontekście nie tylko reprezentacji, ale i klubów. To również przyczynia się do tego, jak czescy kibice postrzegają Raków. Już od pierwszego spotkania drużyny Papszuna ze Slavią w 2022 widać było, że Raków ma grę opartą na bardzo podobnych zasadach jak Slavia, która w ostatnich latach całkowicie dominuje w Czechach albo przynajmniej odgrywa znaczącą rolę. Dlatego w Czechach nikt Rakowa nie będzie lekceważył – powiedział Jan Nezmar w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Warto dodać, że jeszcze niedawno Papszun był przymierzany do pracy z reprezentacją Czech. Na ten moment nie prowadził jednak żadnego klubu bądź reprezentacji poza granicami Polski, choć na brak zainteresowania w przeszłości nie mógł narzekać.