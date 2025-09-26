Oto najdroższy piłkarz w PKO Ekstraklasie! Wielki wzrost wyceny

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski najdroższym piłkarzem w PKO Ekstraklasie

PKO Ekstraklasa z roku na rok rozwija się coraz mocniej. Właściwie można powiedzieć, że zaczynamy doganiać inne, dużo mocniejsze ligi. Widać to nie tylko po tym, że nasze kluby już regularnie grają w europejskich pucharach, ale i po awansach w rankingu UEFA. To wszystko napędza się samoistnie i jedno ma wpływ na drugie.

Ważnym elementem tej układanki są oczywiście piłkarze, a do Polski zaczynają przychodzić coraz lepsi gracze, czego doskonałym przykładem może być to okienko transferowe. Lato tego roku było rekordowe pod wieloma względami, ale to nie żaden nowy gracz, czy też obcokrajowiec, jest najwyżej wycenianym graczem w PKO Ekstraklasie.

Według najnowszej wyceny serwisu „Transfermarkt”, to miano przysługuje Oskarowi Pietuszewskiemu. Niezwykle utalentowany 17-latek z Jagiellonii Białystok obecnie wart jest według tego portalu osiem milionów euro. To wielki wzrost względem poprzedniej wyceny, bowiem wówczas był wyceniany na 2,5 miliona euro.

Ogromna jest także różnica pomiędzy pierwszym Pietuszewskim, a drugim i trzecim graczem. W tym zestawieniu na drugiej lokacie znalazł się Antoni Kozubal z Lecha Poznań wart 4 miliony euro, a trzeci jest Kacper Urbański, który tego lata trafił do Legii Warszawa. On wyceniany jest również na 4 miliony euro, podobnie jak Noah Weisshaupt.

