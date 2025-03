fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Marc Gual przełamuje klątwę, Vinagre i Urbański dopełniają dzieła zniszczenia

Legia Warszawa przystępowała do starcia ze Śląskiem Wrocław w roli zdecydowanego faworyta. Niemniej fakt, że z ławki rezerwowych drużynie nie mógł pomóc trener Goncalo Feio mógł w jakimś stopniu komplikować sytuację. Portugalczyk pokutował za niesportowe zachowanie w trakcie meczu 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. WKS wierzył zatem, że może sprawić niespodziankę na arenie przy ulicy Łazienkowskiej.

Legia i Śląsk do swojego niedzielnego meczu podchodziły, chcąc zmazać plamę po nieudanych występach sprzed tygodnia. Stołeczna ekipa przegrała z Radomiakiem (1:3). Tymczasem zespół z Wrocławia uległ Koronie Kielce (0:2). Zapowiadało się zatem ciekawe widowisko przed ponad 20 tysiącami widzów.

W pierwszej połowie każda z ekip zdobyła po jednej bramce. Wynik rywalizacji otworzył Marc Gual, który przerwał serię spotkań bez zdobytej bramki. Hiszpan wykorzystał podanie od Ilji Szkurina. Z kolei 60 sekund później do wyrównania doprowadził Assad Al-Hamlawi. Tym samym na przerwę obie ekipy udały się z remisem.

Po zmianie stron wynik rywalizacji już w 49. minucie zmienił Ruben Vinagre. Portugalczyk oddał strzał sprzed pola karnego, z którym nie poradził sobie golkiper gości i drugi raz w spotkaniu Legia wyszła na prowadzenie. Prowadzenie gospodarzy podwyższył z kolei w 87. minucie Wojciech Urbański, zaskakując Rafała Leszczyńskiego.

Stołeczny zespół korzystny wynik z dwubramkową przewagą utrzymał do końca i odniósł jedenaste zwycięstwo w tym sezonie. Trzynastą porażkę w tej kampanii zaliczył natomiast Śląsk. W następnej kolejce ekipa Goncalo Feio zagra na wyjeździe z Motorem Lublin. To może być wyjątkowy mecz dla Portugalczyka. Zanim jednak do niego dojdzie, to w Lidze Konferencji stołeczny zespół zmierzy się z Molde. Z kolei wrocławian czeka konfrontacja z Pogonią Szczecin na Tarczyński Arena.

Legia Warszawa – Śląsk Wrocław 2:1 (1:1)

1:0 Marc Gual 35′

1:1 Assad Al-Hamlawi 36′

2:1 Ruben Vinagre 49′

3:1 Wojciech Urbański 87′