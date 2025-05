Mateusz Porzucek/ PressFocus Na zdjęciu: Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin

Śląsk Wrocław znalazł Šimundžy

Zwycięstwo Lechii Gdańsk w spotkaniu z Koroną Kielce przypieczętowało los dwóch drużyn – Stal Mielec i Śląsk Wrocław w kolejnym sezonie zagrają na poziomie 1. ligi. Obie ekipy w niedzielę straciły matematyczne szanse na utrzymanie. Teraz czeka je walka o powrót na szczyt. Wszystko wskazuje na to, że Wojskowi rozpoczną kolejne rozgrywki z nowym trenerem za sterami.

Ante Šimundža podpisał kontrakt ważny tylko do końca sezonu i można było przypuszczać, że jeżeli nie zdoła uratować Ekstraklasy, jego misja we Wrocławiu dobiegnie końca. Słoweniec, który imponuje objętością CV, nie był zbyt chętny do pracy w niższej klasie rozgrywkowej. Poza tym jego kontrakt znacząco obciąża budżet, który 1. lidze będzie zdecydowanie mniejszy. To zmusiło Śląsk do poszukiwania nowego szkoleniowca. Jak informuje Tomasz Grabek, o awans wraz z ekipą z Dolnego Śląska powalczy Szymon Grabowski.

44-latek od lipca 2023 roku do 23 listopada 2024 roku odpowiadał za wyniki Lechii Gdańsk. Pod jego wodzą Biało-Zieloni wygrali pierwszoligowe zmagania i powrócili do krajowej elity. W Ekstraklasie Budowlani nie radzili sobie już tak dobrze i wygrali zaledwie dwa z 16 meczów. Po raz ostatni Grabowski poprowadził Lechistów w spotkaniu z Pogonią Szczecin, przegranym 0:3. Od tego momentu pozostawał bez zatrudnienia.