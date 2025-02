Frederiksen ocenił pierwszy miesiąc Carstensena. Wskazał jego atuty

PressFocus Na zdjęciu: Rasmus Carstensen

Frederiksen o Carstensenie: Nasz styl gry mu odpowiada

Podczas minionego zimowego okienka transferowego Rasmus Carstensen został wypożyczony z FC Koln do Lecha Poznań. Prawy obrońca w koszulce zespołu Kolejorza rozegrał dotychczas 4 spotkania i zdobył 1 bramkę, spędzając na boisku 315 minut. W poprzedniej kolejce ligowej, gdy Lech Poznań wygrał 3:0 z Zagłębiem Lubin, duński wahadłowy wpisał się na listę strzelców, popisując się pięknym uderzeniem.

Szkoleniowiec lidera PKO BP Ekstraklasy Niels Frederiksen, który poprosił włodarzy Dumy Wielkopolski o sprowadzenie swojego rodaka, w ostatnim czasie udzielił wywiadu duńskiemu portalowi “Tipsbladet.dk”. 54-letni trener w rozmowie z dziennikarzem Andersem Jensenem wskazał atuty Rasmusa Carstensena. Zdaniem opiekuna wielkopolskiej ekipy 24-latek idealnie pasuje do prowadzonej przez niego drużyny.

– Znam Rasmusa Carstensena głównie z czasów, gdy grał w Silkeborgu. Pamiętam go jako dynamicznego wahadłowego, który świetnie odnajdywał się w ofensywie. Oczywiście monitorowałem również jego pobyty w Belgii oraz Niemczech. Myślę, że doskonale pasuje do Lecha Poznań, gdzie oczekujemy od bocznych obrońców podobnych cech. Styl gry preferowany przez nasz zespół mu odpowiada – powiedział Niels Frederiksen.

– On bije wszystkich o kilka metrów długości pod względem zdolności biegowej, co jest jego wielkim atutem. Ponadto piłka mu nie przeszkadza, jest zawodnikiem z dobrą techniką i potrafi celnie dośrodkować, nawet będąc pod presją. W niedzielę strzelił dla nas bardzo ładnego gola. W Kolonii nie grał, więc na pewno musi jeszcze złapać odpowiedni rytm, by pokazać pełnię swoich umiejętności – dodał duński szkoleniowiec.

– Nie należy jednak zapominać, że Carstensen walczy o miejsce w podstawowym składzie z fantastycznym piłkarzem, a mianowicie z Joelem Pereirą. To od wielu lat jeden z najlepszych prawych obrońców w polskiej lidze. Jestem przekonany, że ich zacięta rywalizacja pozytywnie wpłynie na jakość naszej drużyny – stwierdził 54-letni menedżer.

– Czy Lech Poznań wykupi Rasmusa Carstensena? Nie wykluczamy tego. Aczkolwiek jest jeszcze za wcześnie na takie rozważania, bowiem on dopiero co dołączył do zespołu. Wypożyczyliśmy go, ponieważ jest interesującym zawodnikiem. Do tej pory spełnił nasze oczekiwania i zobaczymy, jaką decyzję podejmie klub – zakończył Niels Frederiksen.