Legia rozgrywa znakomity sezon w europejskich pucharach

Klub znacznie gorzej radzi sobie na krajowym podwórku

Posada Runjaicia pozostaje niezagrożona

Runjaić nie musi martwić się o posadę w Legii

Legia Warszawa ma sobą trudną jesień. Z jednej strony stołeczny klub może być bardzo zadowolony z awansu do fazy pucharowej Ligi Konferencji, z drugiej jednak podopieczni Kosty Runjaicia dość przeciętnie radzili sobie na podwórku krajowym.

Po rundzie jesiennej Legia zajmuje piąte miejsce w PKO Ekstraklasie ze stratą dziewięciu punktów do liderującego Śląska Wrocław. Ponadto pożegnała się już z Pucharem Polski przegrywając z Koroną Kielce. Czarę goryczy przelała natomiast środowa porażka z Cracovią na zakończenie roku 2023.

Po tym pojedynku część fanów warszawskiej Legii nawoływała do zwolnienia trenera. Piotr Koźmiński postanowił sprawdzić w klubie, jakie notowania ma szkoleniowiec.

– Choć wydawało nam się, że pożegnanie z Runjaiciem nie wchodzi w grę, to dla pewności WP SportoweFakty sprawdziły temat w klubie. Na Łazienkowskiej usłyszeliśmy jednak wyraźnie, że jeśli chodzi o trenera, to nie ma absolutnie tematu zwolnienia go z pracy – pisze w swoim artykule Piotr Koźmiński.

