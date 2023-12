Śląsk Wrocław w czwartek poinformował, że do klubu dołączył Simeon Petrov. Jednak to nie koniec działań wrocławskiego klubu na rynku transferowym. Dyrektor sportowy David Balda zapowiedział kolejne ruchy.

IMAGO / P. Dziurman / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk szuka kolejnych wzmocnień zespołu

David Balda zapowiedział kolejne transfery

Klub chce wzmocnić także zespół rezerw oraz U19

Ambitne plany Śląska Wrocław na zimowe okienko transferowe

Śląsk Wrocław ma za sobą znakomitą jesień w PKO Ekstraklasie. Wrocławianie przerwę zimową spędzą w fotelu lidera z trzypunktową przewagą nad Jagiellonią Białystok. WKS nie zamierza jednak spoczywać na laurach, a David Balda potwierdza, że klub ma ambitne plany i chce walczyć o najwyższe cele.

Po pierwsze do Śląska ma dołączyć Mateusz Oszust, który wzmocni sztab szkoleniowy pierwszego zespołu. Wcześniej pracował w reprezentacji Polski oraz Polonii Warszawa, a także w Wiśle Płock.

Ponadto David Balda poinformował, że Rosen Bozhinov dołączy do Śląska na początek przygotowań do rundy wiosennej. To lewonożny środkowy obrońca, reprezentant Bułgarii U19. Wkrótce do klubu trafi również Lewuis Pena. W jego przypadku wszystko zostało już ustalone, a pozostały jedynie formalności. Lider PKO Ekstraklasy pracuje także nad sprowadzeniem środkowego pomocnika. Ponadto klub chce wzmocnić zespół rezerw oraz drużynę U19.

