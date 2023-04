PressFocus Na zdjęciu: Tomas Pekhart

Legia Warszawa zremisowała 2:2 z Miedzią Legnica we wczorajszym meczu Ekstraklasy

Po spotkaniu Tomas Pekhart wypowiedział się, co się stanie, jeśli jego drużyna zdobędzie dublet

Legia zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy

Tomas Pekhart po meczu Legia-Miedź

Legia Warszawa w ostatnim poniedziałkowym spotkaniu zremisowała 2:2 z Miedzią Legnica. Zespół gości, choć miał szansę doskoczyć do Rakowa Częstochowa na cztery punkty, to nie wykorzystał okazji i tylko podzielił się punktami. Choć blisko było sensacji i porażki wicelidera na boisku “czerwonej latarni”. Piłkarze Miedzi dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a w końcówce doszło do kontrowersyjnej decyzji arbitra, po której Legia zdobyła bramkę.

Po meczu na antenie Canal+Sport Tomas Pekhart, napastnik Legii Warszawa wypowiedział się jednak na temat ewentualnego dubletu drużyny w tym sezonie.

– Moim marzeniem jest to, żeby zdobyć dublet. Jeśli tak się stanie, to kończę z piłką – zażartował były król strzelców ligi. Dla mnie w tym momencie najbardziej realny wydaje się Puchar Polski. To pewnie kluczowe trofeum i na tym się skupiamy. Do końca sezonu mamy jeszcze trochę kolejek. Może coś się wydarzy, ale musimy grać lepiej, niż z Miedzią – dodał.

