Gol w 4. minucie. Trzy razy VAR w meczu Motoru z Wisłą [WIDEO]

19:47, 8. listopada 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Motor Lublin - Wisła Płock to drugie sobotnie spotkanie 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze otworzyli wynik już w 4. minucie.

Motor Lublin - Wisła Płock
Ireneusz Wnuk/ PressFocus Na zdjęciu: Motor Lublin - Wisła Płock

Motor – Wisła: VAR głównym bohaterem

Na emocje w meczu Motor LublinWisła Płock nie musieliśmy czekać zbyt długo. Gospodarze wyszli na prowadzenie już w 4. minucie. Po strzale głową w wykonaniu Karola Czubaka piłka trafiła w słupek, a Fabio Ronaldo przytomnie zareagował i umieścił ją w siatce.

Zaledwie dziewięć minut później lublinianie cieszyli się z drugiego gola. Jednak tylko przez chwilę. Czubak skierował futbolówkę do bramki, ale okazało się, że wcześniej znalazł się na spalonym. W 30. minucie Motor mógł podwyższyć wynik. Mógł, ponieważ Rafał Leszczyński wybronił rzut karny wykonywany przez Bartosza Wolskiego. Jedenastka została podyktowana po zagraniu ręką Edmundssona i po analizie VAR sędzia utrzymał decyzję z boiska.

Wisła odpowiedziała dopiero w 77. minucie. Iban Salvador dorzucił z lewej strony, a Marcus Haglind-Sangré zgrał w kierunku Andrias Edmundssona, który strzałem głową z bliskiej odległości pokonał Ivana Brkicia.

Motor nie zamierzał zadowolić się remisem. W 90. minucie Rafał Leszczyński poradził sobie ze strzałem Karola Czubaka, ale Mathieu Scalet przytomnie zareagował i dobił próbę napastnika lublinian. Jednak po analizie VAR to trafienie zostało anulowane. Sędzia dopatrzył się przewinienia.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1:1

Motor Lublin – Wisła Płock 1:1 (1:0)

Fabio Ronaldo 4′ – Edmundsson 77′

