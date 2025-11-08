Motor Lublin - Wisła Płock to drugie sobotnie spotkanie 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze otworzyli wynik już w 4. minucie.

Ireneusz Wnuk/ PressFocus Na zdjęciu: Motor Lublin - Wisła Płock

Motor – Wisła: VAR głównym bohaterem

Na emocje w meczu Motor Lublin – Wisła Płock nie musieliśmy czekać zbyt długo. Gospodarze wyszli na prowadzenie już w 4. minucie. Po strzale głową w wykonaniu Karola Czubaka piłka trafiła w słupek, a Fabio Ronaldo przytomnie zareagował i umieścił ją w siatce.

Zaledwie dziewięć minut później lublinianie cieszyli się z drugiego gola. Jednak tylko przez chwilę. Czubak skierował futbolówkę do bramki, ale okazało się, że wcześniej znalazł się na spalonym. W 30. minucie Motor mógł podwyższyć wynik. Mógł, ponieważ Rafał Leszczyński wybronił rzut karny wykonywany przez Bartosza Wolskiego. Jedenastka została podyktowana po zagraniu ręką Edmundssona i po analizie VAR sędzia utrzymał decyzję z boiska.

Świetny początek meczu Motoru Lublin! ⏰ Niedługo po pierwszym gwizdku do siatki trafił Fabio Ronaldo! 🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cUAHv pic.twitter.com/kfJZNCJnb6 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 8, 2025

Wisła odpowiedziała dopiero w 77. minucie. Iban Salvador dorzucił z lewej strony, a Marcus Haglind-Sangré zgrał w kierunku Andrias Edmundssona, który strzałem głową z bliskiej odległości pokonał Ivana Brkicia.

Andrias Edmundsson zdobywa bramkę wyrównującą! 🔥 Są emocje w Lublinie! 👊



📺 Mecz trwa w CANAL+SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/f0WzLMvZ1W — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 8, 2025

Motor nie zamierzał zadowolić się remisem. W 90. minucie Rafał Leszczyński poradził sobie ze strzałem Karola Czubaka, ale Mathieu Scalet przytomnie zareagował i dobił próbę napastnika lublinian. Jednak po analizie VAR to trafienie zostało anulowane. Sędzia dopatrzył się przewinienia.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1:1

Motor Lublin – Wisła Płock 1:1 (1:0)

Fabio Ronaldo 4′ – Edmundsson 77′