Motor przedłużył umowę z ważnym obrońcą

Motor Lublin poinformował o przedłużeniu umowy z Pawłem Stolarskim. Prawy obrońca beniaminka podpisał kontrakt do końca czerwca 2026 roku.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Stolarski z nową umową, Paweł Stolarski

Motor Lublin w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że zespół prowadzony przez Mateusza Stolarskiego jest beniaminkiem ligi. Obecnie zajmują oni ósme miejsce w ligowej tabeli i wiele wskazuje na to, że nie tylko drużyna utrzyma się w PKO Ekstraklasie, ale i ma szansę zająć miejsce w pierwszej połowie tabeli.

Spora w tym zasługa wielu osób, ale przede wszystkim trenera Mateusza Stolarskiego, który dobrze poukładał zespół i zdołał – co nie jest łatwe dla beniaminków – szybko odnaleźć się w elicie. Dlatego też klub może już myśleć o kolejnym sezonie. Jak właśnie poinformowano na stronie klubowej, nowy kontrakt z zespołem Motoru podpisał Paweł Stolarski, a więc prawy obrońca zespołu, a prywatnie brat pierwszego szkoleniowca. Przedłużył on współpracę o rok, a więc do końca czerwca 2026 roku.

Paweł Stolarski w tym sezonie rozegrał dla Motoru Lubin 22 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. W przeszłości 29-letni gracz reprezentował m.in. barwy Legii Warszawa oraz Lechii Gdańsk. Serwis “Transfermarkt” wycenia tego piłkarza na 300 tysięcy euro.

