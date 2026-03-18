Ivan Brkić zostanie w Motorze Lublin?

Motor Lublin obecnie prezentuje bardzo wysoką formę. Podopieczni Mateusza Stolarskiego w czterech ostatnich spotkaniach odnieśli aż trzy zwycięstwa. Dobra postawa sprawiła, że drużyna znajduje się w tym momencie na dziewiątej lokacie w ligowej tabeli. W najbliższym meczu lubelski zespół zmierzy się przed własną publicznością z Zagłębiem Lublin.

Najbliższe spotkanie Motoru Lublin zostanie rozegrane w piątek, więc w czwartek odbyła się konferencja prasowa z udziałem Mateusza Stolarskiego. Szkoleniowiec przekazał kibicom lubelskiego zespołu bardzo dobre informacje. Otóż klub rozpoczął rozmowy z Ivanem Brkiciem w sprawie nowego kontraktu. Trener podkreślił też, jak ważnym zawodnikiem jest chorwacki golkiper.

– Dla mnie jako trenera nie wyobrażam sobie, żeby Ivana nie było w przyszłym sezonie w bramce Motoru Lublin. Ivan o tym wie i my wiemy o tym w klubie. Kontrakt jest w trakcie negocjacji i ja po prostu liczę na to, że on zostanie w najbliższych dniach sfinalizowany – powiedział Mateusz Stolarski.

Ivan Brkić w obecnym sezonie rozegrał 34 spotkania między słupkami Motoru Lublin. Chorwat ma na koncie tylko pięć czystych kont, ale uchodzi za jednego z najlepszych golkiperów na poziomie PKO Ekstraklasy. 31-latek wielokrotnie ratował skórę swojemu zespołowi.