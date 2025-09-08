Motor Lublin ma nowego skrzydłowego. Transfer prosto z Portugalii

Motor Lublin wzmocnił swoją ofensywę. Skrzydłowy Fabio Ronaldo podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne dwa sezony.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Fabio Ronaldo nowym zawodnikiem Motoru Lublin

Motor Lublin rozpoczął sezon w PKO BP Ekstraklasie od zwycięstwa w inauguracyjnym meczu. Później podopiecznym Mateusza Stolarczyka nie udało się wygrać czterech kolejnych spotkań. Przełamali się tuż przed wrześniową przerwą reprezentacyjną, odnosząc zwycięstwo w Zabrzu nad Górnikiem (1:0).

Latem najgłośniejszym transferem klubu było sprowadzenie Karola Czubaka z belgijskiego KV Kortrijk za 400 tysięcy euro. W ostatnim dniu okienka transferowego Motor poinformował o kolejnym wzmocnieniu. Do klubu dołączył portugalski skrzydłowy Fabio Ronaldo, ostatnio reprezentujący barwy Estreli Amadora.

24-letni Ronaldo swoją piłkarską karierę rozwijał w Portugalii. Reprezentował młodzieżowe zespoły m.in. FC Porto, Sportingu Lizbona i Rio Ave, w którym zaliczył debiut w portugalskiej ekstraklasie. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym zdobył sześć bramek i zanotował dziewięć asyst w 90 spotkaniach.

W obecnym sezonie Ronaldo wystąpił w dwóch meczach ligi portugalskiej przeciwko Benfice Lizbona i FC Alverca. W drugiej kolejce wpisał się na listę strzelców. Nieoficjalnie mówi się, że lublinianie zapłacili za Portugalczyka około 500 tysięcy euro.

– Może występować na dowolnej pozycji ofensywnej, jest dobrze wyszkolony technicznie i swobodnie czuje się w grze 1 na 1. To wciąż młody zawodnik, a w swojej karierze rozegrał już niemal 100 spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej Portugalii – powiedział dyrektor sportowy Paweł Golański.