Lech Poznań nie zapomniał o swoim byłym zawodniku. Petro Tiba oficjalnie zakończył karierę, a Kolejorz poświęcił mu post na mediach społecznościowych.

Tomasz Folta/ PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin

Lech pamięta o byłym kapitanie

W CV Vitoria Setubal, SC Braga, Real Valladolid, Chaves, Gil Vicente i Lech Poznań – Pedro Tiba w wieku 36 lat postanowił zakończyć swoją przygodę z rolą profesjonalnego piłkarza. Ostatnim klubem, w którym wstępował Portugalczyk, był Chaves, z którym pomocnik był związany kontraktem do 30 czerwca 2025 roku.

W lecie 2018 roku Pedro Tiba trafił na polskie boiska – Lech sprowadził do za milion euro z Bragi. W koszulce Kolejorza rozegrał 14 spotkania, w których strzelił 13 goli i zanotował 23 asysty. Jako zawodnik ekipy z Poznania w sezonie 2021/22 sięgnął po mistrzostwo kraju. To jego jedyne trofeum w karierze.

Ale to był piłkarz ✨



142 mecze w 🔵⚪️ barwach, 13 goli, 23 asysty, kapitan zespołu. Dziś pojawiła się informacje, że Pedro Tiba zakończył karierę piłkarską.



Pedro, jeszcze raz dziękujemy za grę dla Kolejorza i trzymamy kciuki za nowy rozdział w Twojej karierze zawodowej ✊🏼… pic.twitter.com/0PIQFuT164 — Lech Poznań (@LechPoznan) August 11, 2025

Tiba w sezonie 2018/19 był kapitanem drużyny, która zamknęła ekstraklasowej zmagania na siódmej lokacie. Z Bułgarską Portugalczyk pożegnał się w lecie 2022 roku i wrócił do ojczyzny, przywdziewając barwy Gil Vicente. Teraz ma skoncentrować się na karierze trenera.