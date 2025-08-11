Lech pamięta o byłym kapitanie
W CV Vitoria Setubal, SC Braga, Real Valladolid, Chaves, Gil Vicente i Lech Poznań – Pedro Tiba w wieku 36 lat postanowił zakończyć swoją przygodę z rolą profesjonalnego piłkarza. Ostatnim klubem, w którym wstępował Portugalczyk, był Chaves, z którym pomocnik był związany kontraktem do 30 czerwca 2025 roku.
W lecie 2018 roku Pedro Tiba trafił na polskie boiska – Lech sprowadził do za milion euro z Bragi. W koszulce Kolejorza rozegrał 14 spotkania, w których strzelił 13 goli i zanotował 23 asysty. Jako zawodnik ekipy z Poznania w sezonie 2021/22 sięgnął po mistrzostwo kraju. To jego jedyne trofeum w karierze.
Tiba w sezonie 2018/19 był kapitanem drużyny, która zamknęła ekstraklasowej zmagania na siódmej lokacie. Z Bułgarską Portugalczyk pożegnał się w lecie 2022 roku i wrócił do ojczyzny, przywdziewając barwy Gil Vicente. Teraz ma skoncentrować się na karierze trenera.