Mistrz Polski kończy karierę. Lech Poznań wspomina kapitana

22:22, 11. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Lech Poznań

Lech Poznań nie zapomniał o swoim byłym zawodniku. Petro Tiba oficjalnie zakończył karierę, a Kolejorz poświęcił mu post na mediach społecznościowych.

Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin
Tomasz Folta/ PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin

Lech pamięta o byłym kapitanie

W CV Vitoria Setubal, SC Braga, Real Valladolid, Chaves, Gil Vicente i Lech PoznańPedro Tiba w wieku 36 lat postanowił zakończyć swoją przygodę z rolą profesjonalnego piłkarza. Ostatnim klubem, w którym wstępował Portugalczyk, był Chaves, z którym pomocnik był związany kontraktem do 30 czerwca 2025 roku.

W lecie 2018 roku Pedro Tiba trafił na polskie boiska – Lech sprowadził do za milion euro z Bragi. W koszulce Kolejorza rozegrał 14 spotkania, w których strzelił 13 goli i zanotował 23 asysty. Jako zawodnik ekipy z Poznania w sezonie 2021/22 sięgnął po mistrzostwo kraju. To jego jedyne trofeum w karierze.

Tiba w sezonie 2018/19 był kapitanem drużyny, która zamknęła ekstraklasowej zmagania na siódmej lokacie. Z Bułgarską Portugalczyk pożegnał się w lecie 2022 roku i wrócił do ojczyzny, przywdziewając barwy Gil Vicente. Teraz ma skoncentrować się na karierze trenera.

