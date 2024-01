IMAGO / LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Sonny Kittel

Sonny Kittel może odejść z ekipy Rakowa Częstochowa

Niemiec dołączył do klubu przed startem tego sezonu

Ofensywny pomocnik jednak nie spełnił pokładanych w nim nadziei

Niewypał odejdzie?

Raków Częstochowa w lecie dokonał wielu ciekawych i często obiecujących transferów. Jednym z nich było pozyskanie przez ekipę mistrzów Polski Sonnego Kittela z Hamburgera SV. Ofensywny pomocnik przychodził do naszej Ekstraklasy jako jeden z ciekawszych graczy zaplecza Bundesligi. W Rakowie jednak furory nie zrobił. Wręcz przeciwnie, stał się jednym z największych rozczarowań rundy jesiennej.

To powoduje, że jego dalsza przyszłość w ekipie spod Jasnej Góry stoi pod znakiem zapytania. Teraz, według informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego z “WP Sportowe Fakty” 31-letni Niemiec może opuścić Raków. I to w dodatku już tej zimy. Jakiś czas temu spekulowano o możliwym powrocie do kraju lub też wyjeździe do MLS.

Czytaj więcej: Legia Warszawa coraz bliżej transferu. Tyle klub ma zapłacić za pomocnika