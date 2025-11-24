Media: Koniec rozmów Legii z Papszunem! Oto decyzja

Legia Warszawa dogadała się z Markiem Papszunem i ten powinien poprowadzić klub już w czwartkowym meczu Ligi Konferencji Europy. Informacje w tej sprawie przekazał FootballScout na platformie X (dawniej Twitter).

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun prowadzi Legię już w czwartek

Legia Warszawa od około miesiąca szuka nowego trenera, który poprowadzi zespół w pozostałej części sezonu. Po zwolnieniu Edwarda Iordanescu ekipę przejął – tymczasowo – Inaki Astiz. I choć mówiło się wówczas, że Hiszpan ma szansę wykazać się przynajmniej do końca roku, to fatalne wyniki Wojskowych pod jego wodzą sprawiły, że dojdzie do zmiany na ławce trenerskiej wcześniej.

Od jakiegoś czasu niezwykle intensywnie z Legią Warszawa łączony jest Marek Papszun. Szkoleniowiec Rakowa Częstochowa ma być nawet dogadany z stołecznym klubem, ale wątpliwą kwestią pozostają sprawy związane z ugodą pomiędzy dwoma zespołami. Niemniej chyba właśnie doszło do końca tej sagi, o czym poinformował na platformie X (dawniej Twitter) użytkownik FootballScout. Jego zdaniem Marek Papszun w najbliższych dniach zostanie zaprezentowany jako nowy trener Legii Warszawa, a co ważne, już w czwartkowym meczu Ligi Konferencji Europy poprowadzi drużynę z Łazienkowskiej.

Oznaczałoby to zakończenie wielu spekulacji, które w ostatnich dniach towarzyszyły obu klubom oraz szkoleniowcowi. Co ciekawe, rywalem Legii Warszawa w czwartkowym meczu Ligi Konferencji Europy będzie zespól Sparty Praga, z którym Raków Marka Papszuna rywalizował nie tak dawno temu.

