fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Yousuke Araki poprowadzi mecz Jagiellonia – Piast

Jagiellonia Białystok to ekipa, która wciąż liczy się w grze o mistrzostwo Polski. Żółto-czerwoni co prawda na dzisiaj tracą do lidera Rakowa Częstochowa cztery oczka. W każdym razie nikt jeszcze nie stracił w klubie nadziei na obronę mistrzowskiego tytułu. W niedzielę w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy drużyna Adriana Siemieńca zmierzy się z Piastem Gliwice. Ciekawy wątek sędziowski będzie dotyczył tego starcia.

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że rywalizację na arenie przy ulicy słonecznej poprowadzi Yousuke Araki, którego asystentami będą Kota Watanabe i Jun Mihara. Takie rozwiązanie jest następstwem współpracy nawiązane z Japan Football Assocation. Jednocześnie sprawa dotyczący projektu wymiany sędziów pomiędzy obydwoma krajami. Arbitrzy z Japonii wracają do Polski po ośmiu latach przerwy. Na temat tej współpracy głos zabrał Przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN.

– Widzimy same plusy tej współpracy. Ma ona wartość szkoleniową, wymiany cennych doświadczeń i prowadzenia meczów w innych warunkach. To pewnego rodzaju wyjście ze swojej codziennej strefy komfortu arbitrów, co tylko sprzyja rozwojowi. Cieszymy się, że wznowiliśmy tę współpracę, która ma przecież swoje tradycje – mówił Tomasz Mikulski cytowany przez LaczyNasPilka.com.

Rywalizacja z udziałem mistrza Polski i Niebiesko-czerwonych odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 12:15.

