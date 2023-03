Szymon Marciniak to w powszechnej opinii najlepszy polski sędzia. Mimo że na sobotę zaplanowany jest szlagier PKO Ekstraklasy z udziałem Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa, to arbiter finałowego starcia ostatniego mundialu w Katarze nie został uwzględniony w obsadzie. Zresztą w ogóle nie poprowadzi żadnego spotkanie w ramach 26. kolejki. Opowiedział o tym w rozmowie z TVP Sport.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak w najbliższy weekend nie poprowadzi żadnego meczu ligowego

42-letni arbiter zmaga się z kontuzją mięśniową

Najlepszy polski sędzia udzielił krótkiego wywiadu TVP Sport

Marciniak ma problem z dwójką

Szymon Marciniak zmaga się z kontuzją, która uniemożliwia mu udział w sędziowaniu. 42-latek miał poprowadzić już spotkanie Lecha Poznań z Widzewem Łódź w ramach 25. kolejki PKO Ekstraklasy, ale na przeszkodzie stanął uraz mięśniowy.

– Mam problem z mięśniem dwugłowym. Musiałem na chwilę odpuścić, żebym za jakiś czas był gotowy do kolejnych wyzwań. Wolę zrobić jeszcze tydzień, a jak trzeba będzie, to dwa tygodnie wolnego, abym jak najszybciej doszedł do pełnej sprawności. Nie chciałbym, aby uraz się pogłębił – mówił sędzia w rozmowie z TVP Sport.

– Na pewno nie poprowadzę żadnego spotkania w tej kolejce Ekstraklasy. Co z następną? Zobaczę, jak będę się czuł. W tygodniu zamierzam wyjść potruchtać. Jeżeli wszystko będzie ok, to możliwe, że pojadę gdzieś 7-8 kwietnia. Jeżeli coś będzie dolegało, to odpuszczę i wrócę dopiero później – uzupełnił Marciniak.

Urodzony w Płocku arbiter w tym sezonie prowadził 13 spotkań ligowych, w których pokazał 62 żółte kartki. Podyktował trzy rzutu karne.

