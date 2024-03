IMAGO / Zuma Wire / Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

ŁKS Łódź pokonał w Grodzisku Wielkopolskim Wartę Poznań 1:0

Dla beniaminka to pierwsze wyjazdowe punkty w tym sezonie

Łodzianie tracą do bezpiecznego miejsca już tylko siedem punktów

Sporo “tlenu” dla ŁKS-u

ŁKS Łódź był już praktycznie jedną nogą w Fortuna 1. lidze. Beniaminek grał i punktował najsłabiej w całej PKO Ekstraklasie, ale w ostatnich dwóch meczach widać nieco inny ŁKS, niż ten z początku roku. Zespół przejęty przez Marcina Matysiaka wygrał tydzień temu na własnym terenie z Puszczą Niepołomice, a dzisiaj pokonał Wartę Poznań na stadionie w w Grodzisku Wielkopolskim 1:0 po golu Piotra Janczukowicza w drugiej połowie spotkania. Pomimo, że gospodarze byli lepsi i mieli więcej szans na zdobycie bramki.

GOL! @LKS_Lodz PROWADZI! Piotr Janczukowicz idealnie odnalazł się w polu karnym po rzucie rożnym i goście są o krok od kolejnych trzech punktów! 🔥



Tym samym łodzianie mają na swoim koncie 16 punktów i mimo, że wciąż zamykają tabelę, to do pierwszego bezpiecznego miejsca tracą już tylko – albo aż – siedem oczek. To oczywiście wciąż spora liczba, ale dla kibiców ŁKS-u to ogromna dawka nadziei na walkę o pozostanie w elicie do samego końca. Za tydzień “Rycerze Wiosny” podejmą Raków Częstochowa.

