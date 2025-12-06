Legia złożyła ofertę za Papszuna! Tyle może dostać Raków

Legia Warszawa złożyła ofertę za Marka Papszuna. Jak ujawnił Roman Kołtoń na kanale Meczyki.pl, do Rakowa Częstochowa wpłynęła kolejna propozycja za trenera. Wojskowi oferują 300 tysięcy euro.

Legia zaproponowała 300 tysięcy euro za Marka Papszuna

Legia Warszawa od dłuższego czasu jest dogadana z nowym trenerem. Nie jest tajemnicą, że ma nim zostać Marek Papszun. Problem w tym, że przed podpisaniem kontraktu na odejście szkoleniowca musi zgodzić się Raków Częstochowa. Sytuacja jest skomplikowana, ponieważ trener ma ważną umowę, a żądania Medalików odbiegają od ofert, jakie składają Wojskowi.

Pierwsza oferta, która wpłynęła do Częstochowy, została momentalnie odrzucona. Nie tak dawno Raków miał otrzymać drugą propozycję. O szczegółach opowiedział Roman Kołtoń na kanale Meczyki.pl. Legia zaproponowała za Papszuna 300 tysięcy euro.

– Legia ostatecznie daje 300 tysięcy euro tu i teraz za Marka Papszuna. Pytanie, ile jeszcze podniesie tę kwotę, bo Michał Świerczewski podobno chce ich jeszcze przetrzymać – ujawnił Roman Kołtoń na kanale Meczyki.pl.

Nie wiadomo jednak, czy powyższa oferta zostanie przyjęta. Jak sugeruje dziennikarz, właściciel Rakowa może wynegocjować więcej, ponieważ to Legia w tej sytuacji jest pod ścianą. Warto dodać, że obecna umowa Papszuna obowiązuje tylko do końca sezonu.

Przekaz w mediach jest taki, że prędzej czy później obie strony osiągną porozumienie. Papszun miałby trafić do Legii po rundzie jesiennej, czyli jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. W Rakowie drugą kadencję rozpoczął latem ubiegłego roku, wracając do klubu po rocznej przerwie. Wcześniej odpowiadał za wyniki Medalików w latach 2016-2023.