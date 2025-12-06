Legia złożyła ofertę za Papszuna! Tyle może dostać Raków

Legia zaproponowała 300 tysięcy euro za Marka Papszuna
Legia Warszawa od dłuższego czasu jest dogadana z nowym trenerem. Nie jest tajemnicą, że ma nim zostać Marek Papszun. Problem w tym, że przed podpisaniem kontraktu na odejście szkoleniowca musi zgodzić się Raków Częstochowa. Sytuacja jest skomplikowana, ponieważ trener ma ważną umowę, a żądania Medalików odbiegają od ofert, jakie składają Wojskowi.
Pierwsza oferta, która wpłynęła do Częstochowy, została momentalnie odrzucona. Nie tak dawno Raków miał otrzymać drugą propozycję. O szczegółach opowiedział Roman Kołtoń na kanale Meczyki.pl. Legia zaproponowała za Papszuna 300 tysięcy euro.
– Legia ostatecznie daje 300 tysięcy euro tu i teraz za Marka Papszuna. Pytanie, ile jeszcze podniesie tę kwotę, bo Michał Świerczewski podobno chce ich jeszcze przetrzymać – ujawnił Roman Kołtoń na kanale Meczyki.pl.
Nie wiadomo jednak, czy powyższa oferta zostanie przyjęta. Jak sugeruje dziennikarz, właściciel Rakowa może wynegocjować więcej, ponieważ to Legia w tej sytuacji jest pod ścianą. Warto dodać, że obecna umowa Papszuna obowiązuje tylko do końca sezonu.
Przekaz w mediach jest taki, że prędzej czy później obie strony osiągną porozumienie. Papszun miałby trafić do Legii po rundzie jesiennej, czyli jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. W Rakowie drugą kadencję rozpoczął latem ubiegłego roku, wracając do klubu po rocznej przerwie. Wcześniej odpowiadał za wyniki Medalików w latach 2016-2023.