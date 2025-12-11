Legia wyrównała niechlubny rekord! Ostatni raz tak źle było 60 lat temu

Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Noah (1:2), przez co przedłużyła serię meczów bez zwycięstwa do dziesięciu. Jak informuje Piotr Kamieniecki, Wojskowi wyrównali niechlubny rekord z 1966 roku.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Fatalne wyniki Legii. Niechlubny rekord z 1966 roku wyrównany

Legia Warszawa szoruje po dnie nie tylko w PKO BP Ekstraklasie, ale również w Lidze Konferencji. Nie dość, że na ten moment są zagrożeni spadkiem z ligi, to na dodatek praktycznie przekreślili swoje szanse na awans do fazy pucharowej w europejskich pucharach. W czwartek wieczorem doznali kompromitującej porażki z mistrzem Armenii – Noah Erywań (1:2).

Tym samym był to 10. mecz z rzędu bez zwycięstwa. Ostatni raz Legia Warszawa zdobyła komplet punktów 23 października w starciu z Szachtarem Donieck (2:1). Z kolei w Ekstraklasie ostatni raz wygrali 28 września w starciu z Pogonią Szczecin (1:0).

Jak donosi Piotr Kamieniecki z TVP Sport, czwartkowa porażka z Noah oznacza, że Legia wyrównała wstydliwy rekord z 1966 roku. Wtedy również Wojskowi mieli na swoim koncie 10 meczów z rzędu bez zwycięstwa. W tym roku czekają ich jeszcze dwa spotkania, więc niewykluczone, że piłkarze Inakiego Astiza pobiją niechlubny rekord, notując najgorszą serię w historii klubu.

Ostatnie 10 meczów Legii Warszawa:

Noah 2:1 Legia

Piast 2:0 Legia

Motor 1:1 Legia

Legia 0:1 Sparta

Legia 2:2 Lechia

Legia 1:2 Termalica

Celje 2:1 Legia

Widzew 1:1 Legia

Legia 1:2 Pogoń

Legia 0:0 Lech

Następny mecz Legia rozegra w niedzielę (14 grudnia), a jej rywalem będzie Piast Gliwice. Natomiast w przyszłym tygodniu Wojskowi zmierzą się z Lincoln w ostatniej kolejce Ligi Konferencji. Po tych dwóch meczach stery w klubie ma przejąć Marek Papszun.