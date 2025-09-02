Legia wyrejestrowała trzech graczy. Transfery są pewne?

Legia Warszawa zgłosiła czterech zawodników do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, ale jednocześnie wyrejestrowała trzech piłkarzy, co zauważył Paweł Mogielnicki z portalu 90minut.pl. Czy to oznacza transfery wychodzące w przypadku dwóch piłkarzy?

Wojciech Dobrzyński/ Legionisci.com/ PressFocus Na zdjęciu: Hibernian - Legia Warszawa

Legia reorganizuje kadrę

Trwa przerwa na spotkania reprezentacji. Edward Iordănescu i jego podopieczni udali się na w niezbyt pozytywnych nastrojach – Legia Warszawa przegrała 1:2 z Cracovią. Nadzieją na lepsze jutro przy Łazienkowskiej mają być transfery. W ostatnich dniach Wojskowi pozyskali takich piłkarzy, jak Kamil Piątkowski, Noah Weißhaupt, Antonio-Mirko Čolak i Kacper Urbański. 20-latka chciała także Mallorca, ale zdecydowały istotne kwestie.

Wspomniana trójka została zgłoszona do rozgrywek Ekstraklasy i będzie do dyspozycji trenerach po przerwie na mecze kadry. Paweł Mogielnicki z portalu 90minut.pl zwraca także uwagę na inną kwestię – Legia nie tylko oficjalnie wzmocniła kadrę, ale także wyrejestrowała kilku graczy. Jean-Pierre Nsame, Migouel Alfarela i Patryk Kun zostali wykreśleni z drużyny, która będzie rywalizowała na polskich boiskach.

Nsame w pojedynku z Cracovią doznał poważnej kontuzji, która wyklucza go z występów na wiele miesięcy. Natomiast Alfarela i Kun od dłuższego czasu łączeni są transferami. Przyszłość napastnika i obrońcy maluje się raczej poza stolicą Polski, chociaż Francuz w tej chwili jeszcze nie wie, czy zostanie w klubie. Jego sytuacja jest skomplikowana, o czym niedawno informowaliśmy.