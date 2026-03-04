Legia wkrótce będzie wzmocniona. To ucieszy Papszuna

14:09, 4. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Pilkanozna.pl

Legia Warszawa w niedzielę zagra z Cracovią. Być może na boisku pojawi się Jean-Pierre Nsame. Pilkanozna.pl donosi, że napastnik jest już gotowy do gry.

Marek Papszun
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Nsame zbawieniem Legii? Powrót do gry coraz bliżej

Legia Warszawa notuje serię czterech meczów bez porażki, choć w tym czasie wygrała tylko raz. Można jednak dostrzec wyraźną tendencję wzrostową, jeśli chodzi o formę stołecznej drużyny. Ostatnie dwie ligowe kolejki to przełamanie i zwycięstwo z Wisłą Płock oraz remis z Jagiellonią Białystok. Mimo tego, wciąż znajduje się w strefie spadkowej, a jej sytuacja jest trudna.

Dobrą wiadomością dla Legii oraz samego Marka Papszuna jest powrót do zdrowia Jeana-Pierre’a Nsame. Przez kilka ostatnich miesięcy drużyna musiała radzić sobie bez niego. Napastnik znakomicie wszedł w sezon, ale później nabawił się poważnej kontuzji. Pod jego nieobecność o miejsce w składzie rywalizowali Mileta Rajović oraz Antonio Colak – żaden z nich dotąd nie zachwycił.

Zimą natomiast Legia sprowadziła Rafała Adamskiego, który zdobył już debiutancką bramkę. Papszun w ostatnim czasie testował ustawienie z dwójką napastników, więc powrót Nsame może okazać się wręcz zbawieniem.

Przeciwko Jagiellonii Nsame znalazł się w kadrze meczowej, ale nie wystąpił. Pilkanozna.pl sugeruje, że może zaliczyć minuty już przy okazji niedzielnego starcia z Cracovią. O pierwszy skład realnie zawalczy natomiast dopiero podczas marcowej przerwy reprezentacyjnej.