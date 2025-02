Media: Trzęsienie ziemi w Legii?! Zadecyduje hit z Jagiellonią

Legia Warszawa ma niewielkie szanse na mistrzostwo Polski. Wiosną drużyna punktuje bardzo słabo i jest niepewna awansu do europejskich pucharów. Portal Legia.net sugeruje, że w przypadku porażki z Jagiellonią Białystok może dojść w klubie do poważnych zmian.

Legia stawia na Puchar Polski?

Legia Warszawa jesienią skutecznie rywalizowała na trzech frontach. Wywalczyła awans do ćwierćfinału Pucharu Polski oraz 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Ponadto, nie najgorzej poradziła sobie w Ekstraklasie, pozostając w bliskim dystansie punktowym do liderującego w tabeli Lecha Poznań. Priorytetem w stolicy jest oczywiście odzyskanie mistrzostwa Polski, dlatego na to w szczególności zimą nastawiał się Goncalo Feio oraz jego zawodnicy. Runda wiosenna zaczęła się jednak dla Legii koszmarnie.

W czterech wiosennych meczach Legia tylko raz cieszyła się z wygranej. Ponadto zremisowała z Koroną Kielce i doznała dwóch bolesnych porażek – z Piastem Gliwice oraz Radomiakiem Radom. Strata do Lecha wzrosła do ośmiu punktów, a w dodatku Wojskowi spadli na piąte miejsce. Poważnie zagrożone jest nie tylko mistrzostwo Polski, ale również awans do europejskich pucharów.

W środę Legia zmierzy się przed własną publicznością z Jagiellonią Białystok w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski. W klubie zdają sobie sprawę z tego, że najłatwiej będzie o sukces właśnie w tych rozgrywkach. Wywalczenie udziału w europejskich pucharach przez Ekstraklasę może okazać się zbyt trudnym zadaniem, dlatego Wojskowi nastawiają się na zdobycie Pucharu Polski.

Portal Legia.net sugeruje, że ewentualna porażka z Jagiellonią może zapoczątkować poważną rewolucję w strukturach. Nie chodzi wyłącznie o Goncalo Feio, który oczywiście jest zagrożony zwolnieniem. Legia w dalszym ciągu nie znalazła chociażby nowego dyrektora sportowego.