Legia Warszawa wydaje fortunę. Gigantyczna pensja pomocnika

Legia Warszawa znajduje się w kryzysie, a mimo to wydaje fortunę na zawodników. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl ujawnia, że Damian Szymański zarabia 800 tysięcy euro rocznie.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Damian Szymański zarabia 800 tysięcy euro rocznie w Legii

Legia Warszawa zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. W minioną niedzielę przegrała przy Łazienkowskiej z Piastem Gliwice (0:1) po fenomenalnym uderzeniu Michała Chrapka z rzutu wolnego. Wojskowi odpadli już z Pucharu Polski i straciła wszelkie szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. We wszystkich rozgrywkach stołeczny klub nie wygrał w ostatnich 11 meczach.

Według informacji Tomasza Włodarczyka z serwisu Meczyki.pl, Damian Szymański jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników Ekstraklasy. 30-letni pomocnik zarabia w Legii aż 800 tysięcy euro rocznie. – W głowie mi się nie mieści, jak można dać 30-latkowi, który nie ma żadnych atutów, taki kontrakt. Defensywnego pomocnika bierzesz za 800 tysięcy euro? Naprawdę? – nie ukrywał zdziwienia dziennikarz.

Szymański dołączył do Legii latem z AEK-u Ateny bez kwoty odstępnego. Doświadczony pomocnik ma w dorobku 18 występów w reprezentacji Polski. W bieżącym sezonie rozegrał 16 spotkań, a w meczu 8. kolejki z Radomiakiem Radom wpisał się na listę strzelców.

W obliczu trudnej sytuacji w lidze i wysokich kontraktów, takich jak Szymańskiego, Legia stoi przed poważnymi wyzwaniami sportowymi i finansowymi. Najbliższe miesiące pokażą, czy klub zdoła wyjść z kryzysu i odbudować swoją pozycję. Od początku rundy wiosennej nowym trenerem warszawian ma zostać Marek Papszun.