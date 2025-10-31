Legia Warszawa szuka trenera. Nowy kandydat na liście

PressFocus Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Gabriele Cioffi zaoferowany Legii Warszawa

Legia Warszawa przechodzi trudny moment. Stołeczny klub odpadł z Pucharu Polski po porażce z Górnikiem Zabrze (1:2), a zaraz po tym zdecydowano się zakończyć współpracę z Edwardem Iordanescu. Odejście 47-letniego rumuńskiego szkoleniowca było od dłuższego czasu jedynie kwestią czasu. Wyniki Legii pozostawiały wiele do życzenia. W PKO BP Ekstraklasie Wojskowi nie wygrali trzech ostatnich spotkań i spadli do dolnej części tabeli.

Tymczasowo drużynę z Łazienkowskiej prowadzi Inaki Astiz, jednak władze klubu już rozpoczęły poszukiwania nowego trenera. Wśród kandydatów pojawił się dobrze znany polskim kibicom Nenad Bjelica, który w przeszłości prowadził Lecha Poznań.

Roman Kołtoń z „Prawdy Futbolu” przekazał, że do warszawskiego klubu napływa coraz więcej ofert z całej Europy, w tym również z Włoch. Jednym z nazwisk, które pojawiło się na liście potencjalnych następców Iordanescu, jest Gabriele Cioffi. 50-letni Włoch ma spore doświadczenie trenerskie. Prowadził m.in. Crawley Town w angielskiej League Two, a także Udinese Calcio i Hellas Verona w Serie A. W Udinese pracował do kwietnia 2024 roku.

Wojskowi mogą przełamać gorszą serię już w niedzielę (2 listopada), gdy zmierzą się w Łodzi z Widzewem w ramach 14. kolejki Ekstraklasy. Następnie Legia zagra z Celje w 3. kolejce Ligi Konferencji.